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Відповідь на тарифи Трампа. Канада запроваджує 25% мито на автомобілі з США

Канада, Четвер 03 квітня 2025 19:54
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Відповідь на тарифи Трампа. Канада запроваджує 25% мито на автомобілі з США Фото: прем'єр-міністр Канади Марк Карні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Канада запроваджує 25% мито на автомобілі, імпортовані зі США, які не відповідають угоді про зону вільної торгівлі CUSMA (Канада-США-Мексика).

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час пресконференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

За словами Карні, тарифи поширюватимуться на автомобілі за межами угоди про вільну торгівлю, а також автозапчастини неканадського походження, які відповідають вимогам CUSMA. Мексики це не торкнеться.

"Наші тарифи не торкнуться автозапчастин, тому що ми знаємо про переваги нашої інтегрованої виробничої системи", - сказав канадський прем'єр.

Він додав, що уряд розробляє "рамки" для автовиробників, щоб уникнути контртарифів за умови, що вони збережуть виробництво та інвестиції в Канаді.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив тарифи на імпорт товарів великої кількості країн. Вони коливаються від 10% до 49% залежно від держави.

Зокрема, для України він запровадив 10% тарифи.

Після такого рішення Єврокомісія оголосила, що готує перший пакет контрзаходів у відповідь на дії Трампа.

Детальніше про те, з якими саме митами зіткнуться країни, як реагують у світі та чи посилиться "торгівельна війна", - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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