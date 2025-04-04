Торгова війна Трампа: Китай "відповів" США митами на американські товари

Китай оголосив про запровадження 34% мит на імпортовані американські товари на додаток до існуюючих тарифів. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post .

У тому ж числі Мінторгівлі додало 11 організацій до списку "ненадійних суб'єктів", що дозволяє Китаю вживати проти них каральні заходи.

Як пише Reuters, мита почнуть діяти вже з 10 квітня .

"Це типовий акт одностороннього залякування", - заявило відомство та закликало Штати скасувати тарифи, а також розв'язати це питання шляхом "справедливого і рівноправного" діалогу.

Зранку, 4 квітня, Міністерство торгівлі Китаю опублікувало заяву, в якій розкритикувало новий тарифний режим Сполучених Штатів Америки (США), який "загрожує важко завойованому балансу, досягнутому в результаті багаторічних багатосторонніх торговельних переговорів".

Торгова війна США

2 квітня президент США Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження тарифів на імпорт для багатьох торгових партнерів США. Для деяких з країн тарифи суттєво стали вищими. Серед них, наприклад, Китай. У тому ж числі Вашингтон запровадив 25% тарифи на всі автомобілі, зібрані в інших країнах світу.

Коментуючи відповідний крок Міністерство торгівлі Китаю закликало негайно скасувати мита й пригрозив "контрзаходами".

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