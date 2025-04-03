Тарифи Трампа: Макрон закликав зупинити французькі інвестиції у США

Французькі компанії мають призупинити інвестиції у США через рішення президента Дональда Трампа запровадити проти Євросоюзу нові тарифи.

Про це на зустрічі з представниками французьких компаній заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

"Ми не наївні, тому будемо захищатися", - наголосив французький лідер.

Він додав, що вважає важливим, щоб "майбутні або оголошені за останні тижні інвестиції були тимчасово припинені", доки ситуація зі США не проясниться.

"Який сигнал це надішле, якщо великі європейські гравці почнуть інвестувати мільярди євро в американську економіку в той момент, коли вони нас атакують?" - поставив запитання президент.