Трамп выдвинул ЕС условия для ослабления тарифов: купить на 350 млрд долларов энергии

ЕС должен купить американскую энергию на 350 миллиардов долларов, чтобы получить послабление тарифов. Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Брюсселя о "ноль за ноль" на автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз должен обязаться купить американские энергоносители на сумму 350 миллиардов долларов, чтобы получить отсрочку от широких тарифов. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме.

Таким был его ответ на предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен снизить тарифы блока до нуля на автомобили и промышленные товары, импортируемые из США, если Трамп ответит взаимностью.

По словам Трампа, инициатива Брюсселя является недостаточной, ведь между сторонами существует значительный торговый дефицит, который Вашингтон намерен сократить.

"У нас есть дефицит в отношениях с ЕС в размере 350 миллиардов долларов, и он быстро исчезнет", -заявил Трамп.

По его мнению, самый простой путь - это обязательство Евросоюза покупать американскую энергию.

Его комментарии прозвучали после того, как на прошлой неделе США ввели 20-процентные пошлины на продукцию из ЕС. Это вызвало падение фондовых рынков и самое большое снижение европейских акций со времен начала пандемии Covid-19.

Трамп также добавил, что возможны как постоянные пошлины, так и переговоры.

"Могут быть постоянные тарифы, а также могут быть переговоры, потому что есть вещи, которые нам нужны, кроме тарифов", - сказал он.