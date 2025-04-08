Трамп выдвинул ЕС условия для ослабления тарифов: купить на 350 млрд долларов энергии
ЕС должен купить американскую энергию на 350 миллиардов долларов, чтобы получить послабление тарифов. Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Брюсселя о "ноль за ноль" на автомобили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз должен обязаться купить американские энергоносители на сумму 350 миллиардов долларов, чтобы получить отсрочку от широких тарифов. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме.
Таким был его ответ на предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен снизить тарифы блока до нуля на автомобили и промышленные товары, импортируемые из США, если Трамп ответит взаимностью.
По словам Трампа, инициатива Брюсселя является недостаточной, ведь между сторонами существует значительный торговый дефицит, который Вашингтон намерен сократить.
"У нас есть дефицит в отношениях с ЕС в размере 350 миллиардов долларов, и он быстро исчезнет", -заявил Трамп.
По его мнению, самый простой путь - это обязательство Евросоюза покупать американскую энергию.
Его комментарии прозвучали после того, как на прошлой неделе США ввели 20-процентные пошлины на продукцию из ЕС. Это вызвало падение фондовых рынков и самое большое снижение европейских акций со времен начала пандемии Covid-19.
Трамп также добавил, что возможны как постоянные пошлины, так и переговоры.
"Могут быть постоянные тарифы, а также могут быть переговоры, потому что есть вещи, которые нам нужны, кроме тарифов", - сказал он.
Новые тарифы Трампа
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран. Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать "базовая" ставка в 10%.
Уже 4 апреля стало известно, что Китай объявил о введении 34% пошлин на импортируемые американские товары в дополнение к существующим тарифам. Они начнут действовать уже с 10 апреля.
В то же время в ответ на пошлины США, Канада ввела 25% пошлину на автомобили, импортируемые из США.
Тем временем Великобритания обнародовала список из 8000 американских товаров, которые могут попасть под таможенные тарифы в ответ на политику президента США Дональда Трампа.
А президент Франции Эмануэль Макрон призвал остановить французские инвестиции в США.
Тарифная программа Трампа коснулась также и Украины, была введена базовая пошлина 10%. В правительстве Украины отметили, что такой шаг - это сложно, но не критично.
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