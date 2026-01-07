Трамп вимагає від Венесуели розірвати зв'язки з Росією та Китаєм, - ABC News

Що вимагає Білий дім

За даними трьох джерел, знайомих із планом адміністрації Трампа, тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес має виконати вимоги Білого дому, перш ніж країні дозволять видобувати більше нафти.

"По-перше, країна повинна вигнати Китай, Росію, Іран та Кубу, а також розірвати економічні зв'язки, повідомили джерела. По-друге, Венесуела повинна погодитися на ексклюзивне партнерство зі США у видобутку нафти та надавати перевагу Америці під час продажу важкої сирої нафти", - пише ABC News.

Як США тиснутимуть на Венесуелу

Один зі співрозмовників видання повідомив, що державний секретар США Марко Рубіо під час закритого брифінгу для членів Конгресу заявив про здатність Вашингтона змусити Венесуелу піти на поступки.

За його словами, нафтові танкери країни переповнені, а без можливості продажу запасів Венесуела може стати фінансово неспроможною вже за кілька тижнів.

Голова комітету Сенату США з питань збройних сил Роджер Вікер також підтвердив в інтерв’ю ABC News, що американський план залежить від контролю над нафтою Венесуели.

Він сказав, що не вважає, що це вимагатиме розгортання американських військ.

"Уряд справді має намір контролювати нафту, взявши під контроль судна, танкери, і жоден з них не піде до Гавани. І доки вони не почнуть рухатися - ми сподіваємося на відкритий ринок - більше не буде танкерів для заповнення, бо вони повністю повні", - заявив Вікер.