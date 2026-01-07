Трамп требует от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем, - ABC News

Что требует Белый дом

По данным трех источников, знакомых с планом администрации Трампа, временный президент Венесуэлы Делси Родригес должна выполнить требования Белого дома, прежде чем стране позволят добывать больше нефти.

"Во-первых, страна должна изгнать Китай, Россию, Иран и Кубу, а также разорвать экономические связи, сообщили источники. Во-вторых, Венесуэла должна согласиться на эксклюзивное партнерство с США в добыче нефти и отдавать предпочтение Америке при продаже тяжелой сырой нефти", - пишет ABC News.

Как США будут давить на Венесуэлу

Один из собеседников издания сообщил, что государственный секретарь США Марко Рубио во время закрытого брифинга для членов Конгресса заявил о способности Вашингтона заставить Венесуэлу пойти на уступки.

По его словам, нефтяные танкеры страны переполнены, а без возможности продажи запасов Венесуэла может стать финансово несостоятельной уже через несколько недель.

Председатель комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Уикер также подтвердил в интервью ABC News, что американский план зависит от контроля над нефтью Венесуэлы.

Он сказал, что не считает, что это потребует развертывания американских войск.

"Правительство действительно намерено контролировать нефть, взяв под контроль суда, танкеры, и ни один из них не пойдет в Гавану. И пока они не начнут двигаться - мы надеемся на открытый рынок - больше не будет танкеров для заполнения, потому что они полностью полны", - заявил Уикер.