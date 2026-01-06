"Це не нескінченна війна": республіканці заперечили плани тривалої окупації Венесуели
Представники Республіканської партії США запевняють, що військова операція у Венесуелі, яка призвела до повалення Ніколаса Мадуро, не перетвориться на "нескінченну війну".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Голова комітету Палати представників із закордонних справ Браян Маст зазначив, що операція із захоплення Мадуро була швидкою і "точковою", а не повномасштабним вторгненням.
Після засекреченої зустрічі з держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом 5 січня, спікер Палати представників Майк Джонсон офіційно також спростував чутки про масштабне військове вторгнення.
"У нас немає збройних сил США у Венесуелі, і ми не окупуємо цю країну", - заявив журналістам Джонсон.
Республіканці відкидають порівняння з війнами в Іраку чи Афганістані, підкреслюючи, що:
-
мета полягала у виконанні обвинувального акта проти Мадуро за наркотероризм;
-
США не мають наміру тримати контингент для державного будівництва;
-
контроль над нафтовою інфраструктурою є тимчасовим заходом для її відновлення.
Позиція Трампа та нафтове питання
Хоча президент Дональд Трамп раніше заявляв, що США "керуватимуть" Венесуелою, держсекретар Марко Рубіо уточнив, що йдеться про координацію політики перехідного періоду. Пріоритетом залишається доступ до енергоресурсів для стабілізації світового ринку та "відбудови країни".
"Ми не збираємося бути там вічно. Ми хочемо, щоб Венесуела була вільною, а американські інтереси - захищеними", - зазначають у Республіканській партії.
Нагадаємо, днями спецпідрозділи армії США провели масштабну операцію "Абсолютна рішучість" у Каракасі, під час якої було затримано Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес. Вашингтон висунув їм звинувачення у наркотероризмі, зокрема у масштабних поставках кокаїну та фентанілу до США.
Проте, окрім боротьби з наркотрафіком, конфлікт має глибоке економічне підґрунтя. Ще за часів Уго Чавеса Венесуела націоналізувала нафтові родовища, які належали американським корпораціям. Дональд Трамп неодноразово закликав повернути "вкрадені активи та землю", пропонуючи Мадуро добровільно піти у відставку в обмін на притулок у Туреччині.
Відмова венесуельського лідера від компромісу та його танці під час ескалації стали приводом для силового сценарію. Наразі Мадуро перебуває під вартою у Нью-Йорку, а тимчасове управління процесами в країні Вашингтон доручив держсекретарю Марко Рубіо. Трамп вже підтвердив намір США контролювати енергетичний сектор Венесуели для стабілізації світового ринку.