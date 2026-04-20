ua en ru
Пн, 20 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський пояснив, чому Трамп не може бути гарантією миру в Україні

22:11 20.04.2026 Пн
2 хв
Україна вимагає реальних гарантій безпеки
aimg Марія Науменко
Зеленський пояснив, чому Трамп не може бути гарантією миру в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Припущення про те, що РФ відмовиться від нового наступу через страх перед президентом США Дональдом Трампом, не є достатньою гарантією безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського телеканалу ICTV.

Читайте також: Гарантії безпеки посилять: Зеленський розповів про "позитивну" розмову з США

За словами президента, відсутність реальної присутності міжнародних партнерів на лінії зіткнення залишає відкритим питання стримування Росії.

"Які гарантії безпеки Україні дають? Якщо на контактній лінії немає присутності наших партнерів, то чому росіянам через якийсь термін знову не почати наступ? От чому? Я просто не розумію, чому? Я причин не бачу. Що буде їх обмежувати? Що?" - наголосив Зеленський.

Зеленський пояснив, чому Трамп не може бути гарантією миру в Україні

Володимир Зеленський висловився щодо гарантій безпеки від США (Інфографіка РБК-Україна)

Він також прокоментував позицію США, що Росія нібито не наважиться на ескалацію, побоюючись жорсткої реакції Трампа.

"От, наприклад, США кажуть - президент Трамп. Президент Трамп ще два з половиною роки, а що потім будемо робити?" - підсумував український лідер.

Раніше у США заявляли, що готові надати Україні реальні гарантії безпеки лише після завершення бойових дій. Водночас це питання там пов’язують із виконанням умов щодо виведення українських військ із частини територій Донецької та Луганської областей.

На цьому тлі Україна готує оновлений документ про гарантії безпеки, який має забезпечити захист від повторної агресії Росії та визначити чіткі механізми реагування партнерів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп Гарантії безпеки
Новини
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Аналітика
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію