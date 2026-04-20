Ціни на нафту та газ різко зросли після порушення перемир'я між США та Іраном

Ціни на нафту та природний газ різко зросли після того, як ВМС США захопили іранський корабель, чому передував обстріл європейських суден Тегераном та відновлення ним же контролю над Ормузом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Таким чином, ціна на нафту Brent підскочила на 7,9%, перевершивши більшу частину падіння в п'ятницю після оголошення про відновлення роботи Ормузької протоки. Тоді як ціна на європейський газ на тлі останніх подій війни в Ірані зросла на 11%.

"Ринок все ще несе премію за ризик до дедлайну, але просто не повністю її дотримується", - сказав Харіс Хуршид, головний інвестиційний директор Karobaar Capital LP у Чикаго.

"Якщо все продовжиться так, як є, ви, ймовірно, побачите поступове зростання приблизно до 105–115 доларів, але з великими коливаннями в заголовках новин", - додав він

Останні події між Іраном та США

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив у неділю ввечері, що ВМС США обстріляли та захопили іранський корабель в Оманській затоці після того, як він не послухався попереджень про зупинку під час виходу з Ормуза, що стало першим серйозним зіткненням у тижневій блокаді.

Інцидент стався через кілька годин після суперечок щодо потенційних мирних переговорів в Ісламабаді, де Трамп заявив, що бачить шанс для угоди, а іранці заявили, що немає "чіткої перспективи".

Відмова Тегерану від поговорів пояснюється максималістською позицією США щодо Ірану. А саме, щодо ядерного стримування ісламської держави.