ua en ru
Пн, 20 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Ціни на нафту та газ різко зросли після порушення перемир'я між США та Іраном

02:24 20.04.2026 Пн
2 хв
Експерти прогнозують і подальше зростання цін на енергонсії, якщо ситуація розвиватиметься таким же чином
aimg Юлія Маловічко
Ціни на нафту та газ різко зросли після порушення перемир'я між США та Іраном Фото: такнер з нафтою (Getty Images)

Ціни на нафту та природний газ різко зросли після того, як ВМС США захопили іранський корабель, чому передував обстріл європейських суден Тегераном та відновлення ним же контролю над Ормузом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Таким чином, ціна на нафту Brent підскочила на 7,9%, перевершивши більшу частину падіння в п'ятницю після оголошення про відновлення роботи Ормузької протоки. Тоді як ціна на європейський газ на тлі останніх подій війни в Ірані зросла на 11%.

"Ринок все ще несе премію за ризик до дедлайну, але просто не повністю її дотримується", - сказав Харіс Хуршид, головний інвестиційний директор Karobaar Capital LP у Чикаго.

"Якщо все продовжиться так, як є, ви, ймовірно, побачите поступове зростання приблизно до 105–115 доларів, але з великими коливаннями в заголовках новин", - додав він

Останні події між Іраном та США

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив у неділю ввечері, що ВМС США обстріляли та захопили іранський корабель в Оманській затоці після того, як він не послухався попереджень про зупинку під час виходу з Ормуза, що стало першим серйозним зіткненням у тижневій блокаді.

Інцидент стався через кілька годин після суперечок щодо потенційних мирних переговорів в Ісламабаді, де Трамп заявив, що бачить шанс для угоди, а іранці заявили, що немає "чіткої перспективи".

Відмова Тегерану від поговорів пояснюється максималістською позицією США щодо Ірану. А саме, щодо ядерного стримування ісламської держави.

Трамп вже заявляв, що Іран навіть погодився на безстроковий мораторій на власні ядерні розробки та вивезення збагаченого урану країни до США, при цьому не вимагаючи повернення своїх заморожених активів, які знаходяться одразу у кількох країнах.

Іран заперечив заяви американського лідера. Обидві країни наразі блокують Ормузьку протоку, кожна на своїх умовах, що значно відображається на світовому ринку енергоносіїв.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Нефть Газ
Новини
В МВС готують кадрові зміни через втечу патрульних від стрілка у Києві, - Зеленський
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
