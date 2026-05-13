Трамп відповів, чи потрібна йому допомога Сі Цзіньпіна для миру з Іраном

"Я не думаю, що нам потрібна будь-яка допомога в Ірані. Ми переможемо так чи інакше. Ми переможемо мирним шляхом або будь-яким іншим способом", - сказав глава Білого дому журналістам.

На запитання про те, яке послання він хотів би передати Сі Цзіньпіну щодо Ірану, Трамп відповів так:

"Чесно кажучи, я думаю, він (імовірно, Сі Цзіньпін - ред.) поводився відносно добре. Подивіться на блокаду - жодних проблем. Вони отримують більшу частину своєї нафти з цього регіону. У нас не було жодних проблем. І він мій друг", - заявив президент США.

Буквально за кілька хвилин Трамп применшив значення обговорення теми Ірану з Китаєм, заявивши, що США "значною мірою контролюють ситуацію". Він додав, що головною темою обговорень із Сі Цзіньпіном стане торгівля.

"Нам належить обговорити багато питань. Чесно кажучи, я б не сказав, що Іран входить до їх числа, тому що ми повністю контролюємо ситуацію в Ірані. Або ми укладемо угоду, або вони будуть розгромлені", - резюмував Трамп.