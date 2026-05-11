Трамп готує розмову з Сі Цзіньпіном про Тайвань та постачання зброї на острів

Президент США Дональд Трамп особисто обговорить продаж американської зброї Тайваню з головою КНР Сі Цзіньпіном. Зустріч відбудеться під час офіційного візиту до Пекіна вже 13 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Al Jazeera .

Хоча лідер США прибуде до країни у середу, самі переговори заплановані на четвер і п'ятницю. Це перший візит Трампа до Китаю за дев'ять років.

Питання Тайваню стане одним з центральних. Американський лідер підтвердив це журналістам у Білому домі.

"Я збираюся обговорити це з президентом Сі", – сказав Трамп. "Президент Сі хотів би, щоб ми цього не робили (не продавали зброю, - ред.), і я проведу цю розмову. Це одна з багатьох тем, про які я говоритиму".

Протистояння США та Китаю щодо Тайваню

Пекін вважає острів своєю територією та й США офіційно не визнають суверенітет Тайваню. Проте Штати підтримують його оборону - Вашингтон є ключовим постачальником зброї для Тайбея.

У грудні Трамп оголосив про масштабний пакет допомоги вартістю понад 11 мільярдів доларів. Це найбільша угода в історії відносин. Своєю чергою у тому ж грудні 2025 року Пекін імітував блокаду тайванських портів під час навчань.

Як Трамп оцінює ризик війни за Тайвань

Журналісти запитали американського президента про можливу подальшу ескалацію. Лідер США відповів оптимістично:

"Я не думаю, що це станеться", – заявив Трамп. "Я думаю, що все буде добре. У мене дуже добрі стосунки з президентом Сі. Він знає, що я не хочу, щоб це сталося".