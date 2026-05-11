Трамп готує розмову з Сі Цзіньпіном про Тайвань та постачання зброї на острів
Президент США Дональд Трамп особисто обговорить продаж американської зброї Тайваню з головою КНР Сі Цзіньпіном. Зустріч відбудеться під час офіційного візиту до Пекіна вже 13 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Al Jazeera.
Хоча лідер США прибуде до країни у середу, самі переговори заплановані на четвер і п'ятницю. Це перший візит Трампа до Китаю за дев'ять років.
Питання Тайваню стане одним з центральних. Американський лідер підтвердив це журналістам у Білому домі.
"Я збираюся обговорити це з президентом Сі", – сказав Трамп. "Президент Сі хотів би, щоб ми цього не робили (не продавали зброю, - ред.), і я проведу цю розмову. Це одна з багатьох тем, про які я говоритиму".
Протистояння США та Китаю щодо Тайваню
Пекін вважає острів своєю територією та й США офіційно не визнають суверенітет Тайваню. Проте Штати підтримують його оборону - Вашингтон є ключовим постачальником зброї для Тайбея.
У грудні Трамп оголосив про масштабний пакет допомоги вартістю понад 11 мільярдів доларів. Це найбільша угода в історії відносин. Своєю чергою у тому ж грудні 2025 року Пекін імітував блокаду тайванських портів під час навчань.
Як Трамп оцінює ризик війни за Тайвань
Журналісти запитали американського президента про можливу подальшу ескалацію. Лідер США відповів оптимістично:
"Я не думаю, що це станеться", – заявив Трамп. "Я думаю, що все буде добре. У мене дуже добрі стосунки з президентом Сі. Він знає, що я не хочу, щоб це сталося".
Що ще відомо про закупівлю Тайванем зброї у США
Минулою п'ятниці парламент Тайваню значно урізав гроші на закупівлю американської зброї. Зараз у законодавчому органі острова великий вплив має опозиція, тому на закупівлі виділили тільки дві третини від того, на що розраховував уряд Тайваню.
Але уряд Тайваню встиг підписати зі США відразу шість угод про закупівлю озброєнь на суму понад 6,6 млрд доларів. Серед іншого йдеться про постачання систем HIMARS, гаубиць М109А7 Paladin, поповнення ракетного арсеналу армії тощо.
А згідно з публікацією NYT, Тайвань все більше замислюється про власну безпеку на тлі загрози з боку Китаю, через що прагне перейняти військовий досвід України.