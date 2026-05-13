Операція "Кувалда": Пентагон обговорює перейменування місії проти Ірану
У Пентагоні обговорюють можливість перейменування військової операції США проти Ірану в разі остаточного зриву режиму припинення вогню. Новою назвою може стати "Sledgehammer" ("Кувалда").
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела NBC News.
Згідно з даними джерел телеканалу, у Вашингтоні побоюються, що перемир'я між сторонами може не зберегтися, а бойові дії знову перейдуть у фазу масштабної ескалації.
Поточна назва американської операції проти Ірану - Epic Fury " Епічна лють". Минулого року після ударів США по іранських ядерних об'єктах назва операції була Operation Midnight Hammer - "Операція Опівнічний молот".
Як зазначає NBC News, можлива зміна назви може мати не лише символічне, а й юридичне та політичне значення. Зокрема в контексті повноважень адміністрації США щодо ведення бойових дій без окремого схвалення Конгресу.
Варто зазначити, що на тлі нестабільного перемир'я між Вашингтоном і Тегераном, США продовжують посилювати військову присутність на Близькому Сході. Йдеться про перекидання систем ППО та авіації в регіон через ризик нового конфлікту.
Як відомо, між Вашингтоном і Тегераном наразі сяк-так тримається домовленість про припинення вогню, однак у разі її порушення Іран обіцяє посилення ядерної програми, що є неприпустимим для США.
Також нещодавно очільник Пентагону Піт Хегсет заявляв, що Пентагон розробляє план атак на іранські об'єкти в Ормузі в разі зриву перемир'я.
Варто зазначити, що Ізраїль, який почав війну проти Ірану в один день зі США, побоюється невдалої угоди між Вашингтоном і Тегераном.