ua en ru
Чт, 14 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Операція "Кувалда": Пентагон обговорює перейменування місії проти Ірану

00:27 13.05.2026 Ср
2 хв
Нинішня назва операції США проти Ірану - "Епічна лють"
aimg Юлія Маловічко
Операція "Кувалда": Пентагон обговорює перейменування місії проти Ірану Фото: Пентагон (Gettty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У Пентагоні обговорюють можливість перейменування військової операції США проти Ірану в разі остаточного зриву режиму припинення вогню. Новою назвою може стати "Sledgehammer" ("Кувалда").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела NBC News.

Читайте також: Пентагон недооцінив витрати на війну з Іраном: Reuters розкрило нові цифри

Згідно з даними джерел телеканалу, у Вашингтоні побоюються, що перемир'я між сторонами може не зберегтися, а бойові дії знову перейдуть у фазу масштабної ескалації.

Поточна назва американської операції проти Ірану - Epic Fury " Епічна лють". Минулого року після ударів США по іранських ядерних об'єктах назва операції була Operation Midnight Hammer - "Операція Опівнічний молот".

Як зазначає NBC News, можлива зміна назви може мати не лише символічне, а й юридичне та політичне значення. Зокрема в контексті повноважень адміністрації США щодо ведення бойових дій без окремого схвалення Конгресу.

Варто зазначити, що на тлі нестабільного перемир'я між Вашингтоном і Тегераном, США продовжують посилювати військову присутність на Близькому Сході. Йдеться про перекидання систем ППО та авіації в регіон через ризик нового конфлікту.

Останнє про війну в Ірані

Як відомо, між Вашингтоном і Тегераном наразі сяк-так тримається домовленість про припинення вогню, однак у разі її порушення Іран обіцяє посилення ядерної програми, що є неприпустимим для США.

Також нещодавно очільник Пентагону Піт Хегсет заявляв, що Пентагон розробляє план атак на іранські об'єкти в Ормузі в разі зриву перемир'я.

Варто зазначити, що Ізраїль, який почав війну проти Ірану в один день зі США, побоюється невдалої угоди між Вашингтоном і Тегераном.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пентагон Сполучені Штати Америки Іран
Новини
Єрмаку обрали запобіжний захід: що вирішив суд
Єрмаку обрали запобіжний захід: що вирішив суд
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес