Трамп ответил, нужна ли ему помощь Си Цзиньпина для мира с Ираном

Трамп ответил, нужна ли ему помощь Си Цзиньпина для мира с Ираном

01:39 13.05.2026 Ср
2 мин
Что сказал Трамп о предстоящей встрече с Си Цзиньпином и Иране?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести с главой Китая Си Цзиньпином "долгий разговор" о войне с Ираном. При этом он преуменьшил вероятность того, что ему нужна будет помощь КНР в урегулировании конфликта.

"Я не думаю, что нам нужна какая-либо помощь в Иране. Мы победим так или иначе. Мы победим мирным путем или каким-либо другим способом", - сказал глава Белого дома журналистам.

На вопрос о том, какое послание он хотел бы передать Си Цзиньпину по Ирану, Трамп ответил следующее:

"Честно говоря, я думаю, он (вероятно, Си Цзиньпин - ред.) вел себя относительно хорошо. Посмотрите на блокаду - никаких проблем. Они получают большую часть своей нефти из этого региона. У нас не было никаких проблем. И он мой друг", - заявил президент США.

Буквально через несколько минут Трамп преуменьшил значения обсуждения темы Ирана с Китаем, заявив, что США "в значительной степени контролируют ситуацию". Он добавил, что "больше всего" главной темой обсуждений с Си Цзиньпином станет торговля.

"Нам предстоит обсудить много вопросов. Честно говоря, я бы не сказал, что Иран входит в их число, потому что мы полностью контролируем ситуацию в Иране. Либо мы заключим сделку, либо они будут разгромлены", - резюмировал Трамп.

Поездка Трампа в Китай

Напомним, что визит президента США Дональда Трампа в Китай состоится с 13 по 15 мая, где он проведет уже вторую встречу с лидером КНР Си Цзиньпином с начала своей второй каденции.

Ранее мы сообщали, что по данным AJ Jazeera, главными темами переговоров станет иранская война, покупка Китаем иранской нефти и торговые отношения. Представители США предупредили, что Трамп будет "оказывать давление" на Пекин.

Кроме того, президент США намерен обсудить с китайским лидером продажу американского оружия Тайваню.

Также в СМИ были информация, что Трамп пригласил руководителей крупнейших американских компаний присоеденится к его поездке в Китай. В частности, был приглашен миллиардер Илон Маск.

