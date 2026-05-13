Трамп ответил, нужна ли ему помощь Си Цзиньпина для мира с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести с главой Китая Си Цзиньпином "долгий разговор" о войне с Ираном. При этом он преуменьшил вероятность того, что ему нужна будет помощь КНР в урегулировании конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Я не думаю, что нам нужна какая-либо помощь в Иране. Мы победим так или иначе. Мы победим мирным путем или каким-либо другим способом", - сказал глава Белого дома журналистам.

На вопрос о том, какое послание он хотел бы передать Си Цзиньпину по Ирану, Трамп ответил следующее:

"Честно говоря, я думаю, он (вероятно, Си Цзиньпин - ред.) вел себя относительно хорошо. Посмотрите на блокаду - никаких проблем. Они получают большую часть своей нефти из этого региона. У нас не было никаких проблем. И он мой друг", - заявил президент США.

Буквально через несколько минут Трамп преуменьшил значения обсуждения темы Ирана с Китаем, заявив, что США "в значительной степени контролируют ситуацию". Он добавил, что "больше всего" главной темой обсуждений с Си Цзиньпином станет торговля.

"Нам предстоит обсудить много вопросов. Честно говоря, я бы не сказал, что Иран входит в их число, потому что мы полностью контролируем ситуацию в Иране. Либо мы заключим сделку, либо они будут разгромлены", - резюмировал Трамп.