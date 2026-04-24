Трамп відкинув можливість ядерного удару по Ірану

00:44 24.04.2026 Пт
З чим пов'язана така позиція Трампа?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не застосовуватиме ядерну зброю проти Ірану. Він відкинув цю ідею у відповідь на запитання журналістів в Овальному кабінеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

На запитання Трампу про те, чи розглядає він можливість застосування ядерної зброї, його відповідь була такою:

"Ні. Навіщо ставити таке дурне запитання? Навіщо мені застосовувати ядерну зброю?", - сказав Трамп, стверджуючи, що США вже "знищили" Іран без ядерної зброї.

Також він додав, що нікому не можна дозволяти застосовувати ядерну зброю.

Зазначимо, що кілька тижнів тому, до того як почалося перемир'я з Іраном, Трамп говорив, що "сьогодні вночі загине ціла цивілізація", якщо Тегеран не піде на угоду. CNN зазначає, що ці слова змусили деяких критиків лідера США публічно поставити запитання, чи не мав він на увазі ядерний удар.

Що ще сказав Трамп

Крім відмови від ідеї застосування ядерної зброї проти Ірану, президент США сказав ще низку тез:

  • США досягли 75% своїх цілей в Ірані. Блокада Ормузької протоки з боку США діє на 100%, обмежуючи доходи Тегерана;
  • в Ірані хаос, оскільки ніхто не розуміє, хто насправді керує країною;
  • терміни операції затрималися через те, що Трамп "узяв паузу". Зараз війна триває 8 тижнів, хоча раніше глава Білого дому озвучував терміни 4-6 тижнів.
  • на запитання про високі ціни на нафту, Трамп відповів, що немає нічого гіршого за ядерну зброю, яка знищує міста (йдеться знову ж таки про Іран);
  • Трамп сказав, що хоче укласти угоду, яка забезпечить безпеку США і всього світу від "божевільних", які володіють ядерною зброєю.

Трамп продовжив перемир'я і чекає на пропозицію Ірану

Нагадаємо, в ніч на 22 квітня, коли спливав термін перемир'я між США та Іраном, Дональд Трамп раптово вирішив продовжити режим припинення вогню доти, доки в Тегерані не буде узгоджена єдина пропозиція щодо припинення війни.

До слова, днями Трамп сказав, що другий раунд переговорів може відбутися вже наприкінці цього тижня. Хоча за кілька годин в інших інтерв'ю зазначив, що не встановлював жодних "часових рамок" ні для війни, ні для переговорів, ні для пропозиції Ірану щодо припинення бойових дій.

ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським