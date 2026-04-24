Трамп исключил возможность ядерного удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет применять ядерное оружие против Ирана. Он отверг эту идею в ответ на вопрос журналистов в Овальном кабинете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
На вопрос Трампу о том, рассматривает ли он возможность применения ядерного оружия, его ответ был следующим:
"Нет. Зачем задавать такой глупый вопрос? Зачем мне применять ядерное оружие?", - сказал Трамп утверждая, что США уже "уничтожили" Иран без ядерного оружия.
Также он добавил, что никому нельзя позволять применять ядерное оружие.
Отметим, что пару недель назад, до того как началось перемирие с Ираном, Трамп говорил, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация", если Тегеран не пойдет на сделку. CNN отмечает, что эти слова заставили некоторых критиков лидера США публично задаться вопросам, не имел ли он в виду ядерный удар.
Что еще сказал Трамп
Помимо отказа от идеи применения ядерного оружия против Ирана, президент США сказал еще ряд тезисов:
- США достигли 75% своих целей в Иране. Блокада Ормузкого пролива со стороны США действует на 100%, ограничивая доходы Тегерана;
- в Иране хаос, так как никто не понимает, кто на самом деле руководит страной;
- сроки операции задержались из-за того, что Трамп "взял паузу". Сейчас война длиться 8 недель, хотя ранее глава Белого дома озвучивал сроки 4-6 недель.
- на вопрос о высоких ценах на нефть, Трамп ответил, что нет ничего хуже ядерного оружия, которое уничтожает города (речь опять таки об Иране);
- Трамп сказал, что хочет заключить сделку, которая обеспечит безопасность США и всего мира от "сумасшедших", которые владеют ядерным оружием.
Трамп продлил перемирие и ждет предложение Ирана
Напомним, в ночь на 22 апреля, когда истекал срок перемирие между США и Ираном, Дональд Трамп внезапно решил продлить режим прекращения огня до тех пор, пока в Тегеране не будет согласовано единое предложение по прекращению войны.
К слову, на днях Трамп сказал, что второй раунд переговоров может состоятся уже в конце этой недели. Хотя через несколько часов в других интервью отметил, что не устанавливал никаких "временных рамок" ни для войны, ни для переговоров, ни для предложения Ирана по прекращению боевых действий.