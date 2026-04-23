Представник Трампа запропонував замінити Іран Італією на ЧС-2026, - FT

Спецпосланець Трампа Паоло Замполлі звернувся до FIFA з проханням замінити Іран Італією на Чемпіонаті світу з футболу, який стартує вже в червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times і NBC News .

За словами джерел FT, пропозицію було зроблено як президенту FIFA Джанні Інфантіно, так і президенту США Дональду Трампу, як лідеру країни, яка є співорганізатором турніру.

Зокрема, Замполлі стверджував, що чотири титули чемпіона світу, які раніше завоювала Італія, виправдовують надання їй цього місця.

Джерела кажуть, що цей план був спробою відновити стосунки між Трампом і прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні після того, як між ними виник конфлікт на тлі нападок президента США на Папу Лева ХVI через війну з Іраном.

Сам Замполлі підтвердив виданню, що від нього лунали такі пропозиції.

"Підтверджую, що я запропонував Трампу та Інфантіно замінити Іран на чемпіонаті світу Італією. Я італієць за походженням, і було б мрією побачити (збірну Італії - ред.) на турнірі, що проводиться в США. Маючи чотири титули, вони володіють усіма необхідними якостями, щоб заслужити включення в програму", - сказав посланник.

FT додало, що рішення замінити Іран Італією було ухвалено після того, як збірна Італії не змогла кваліфікуватися на Чемпіонат світу, що відбудеться у США, Мексиці та Канаді.

В Ірані зробили заяву про свою участь

На тлі вищеописаних планів виникає проблема. У середу Іран виступив із заявою, в якій сказано, що країна готова до турніру і планує в ньому брати участь.

"Реальність така, що ми готуємося до чемпіонату світу. Ми проводимо підготовку. Навіть сьогодні ми були на тренувальному зборі і наші гравці зараз там. Але в кінцевому підсумку, ви знаєте, ми є частиною системи. Яке б рішення не ухвалила держава, ми його виконали", - сказав президент футбольної федерації Ірану Мехді Тадж.

Що раніше говорили в Ірані і яка позиція Трампа і FIFA

Зазначимо, що раніше в березні в Ірані говорили, що не братимуть участі в турнірі після авіаударів США та Ізраїлю, через які загинули лідер країни і десятки інших високопоставлених чиновників і громадян. Тегеран посилався на міркування безпеки своїх спортсменів, які вирушили б до Америки.

На цьому тлі федерація футболу країни розглядала можливість перенесення ігор до Канади або Мексики, але FIFA відхилила цю ідею.

Президент США Дональд Трамп, зі свого боку, говорив, що іранські футболісти "бажані" для приїзду в США, але зазначив, що це було б недоречно і потенційно небезпечно для них.

У FIFA відмовилися коментувати зусилля посланця Трампа, але послалися на нещодавню заяву президента їхньої організації, яку він сказав минулого тижня.

"Іранська команда, безумовно, приїде. Ми сподіваємося, що на той час, звичайно, ситуація заспокоїться. Це безумовно допоможе. Але Іран повинен приїхати, якщо вони хочуть представляти свій народ. Вони пройшли кваліфікацію. Вони дійсно хочуть грати, і вони мають грати", - говорив Інфантіно.