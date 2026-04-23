Жодних "часових рамок" для війни або переговорів з Іраном немає, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що "часових рамок" для війни з Іраном немає. Він також відкинув припущення про те, що політичні міркування впливають на його підхід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За його словами, "немає жодного тимчасового тиску" ні на продовження перемир'я з Іраном, ні на проведення мирних переговорів.
На запитання про те, коли може закінчитися війна, Трамп відповів, що "часових рамок немає" і поспішати нікуди. І хоч раніше він говорив, що війна триватиме від 4 до 6 тижнів, зараз вона вже йде сьомий тиждень.
"Люди кажуть, що я хочу скоріше закінчити справу через проміжні вибори, це неправда", - сказав Трамп, додавши, що адміністрація хоче "укласти вигідну угоду для американського народу".
На цьому тлі варто додати коментар прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, яка теж висловилася журналістам щодо часових рамок.
"Президент не встановив жорсткий крайній термін для отримання іранської пропозиції, на відміну від деяких повідомлень, які я бачила сьогодні. Зрештою терміни будуть продиктовані головнокомандувачем", - сказала вона.
Перед цим CNN писало, що Трамп планує надати іранцям обмежений час для вироблення єдиної пропозиції, що дала б змогу відновити дипломатичні переговори.
Також Левітт висловлювалася про американську блокаду Ормузької протоки (а конкретно Ірану), підкресливши, що Трампа це цілком влаштовує.
"Вони навіть своїм власним співробітникам не можуть платити через цей економічний тиск, який президент Трамп чинив на них. Тому він цим задоволений, а ми чекаємо їхньої відповіді, і подивимося, що буде", - додала вона.
Перемир'я між США та Іраном продовжено, але угода під загрозою зриву
Нагадаємо, що вже в ніч на 22 квітня закінчувався термін перемир'я між США та Іраном. Однак президент США Дональд Трамп раптово заявив, що продовжує його доти, доки в Тегерані не узгодять свою єдину пропозицію для завершення війни з Вашингтоном.
При цьому він наполягав, що Америка в цей період продовжить морську блокаду Ірану. Трохи пізніше він зробив ще один пост, у якому сказав, що угода з Іраном буде неможлива, якщо США знімуть блокаду протоки.
Але варто також додати, що Трамп не відкидає, що США та Іран можуть почати другий раунд мирних переговорів уже цієї п'ятниці.