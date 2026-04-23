ua en ru
Чт, 23 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Жодних "часових рамок" для війни або переговорів з Іраном немає, - Трамп

00:38 23.04.2026 Чт
2 хв
В адміністрації Трампа очікують на пропозицію Ірану щодо завершення війни
aimg Едуард Ткач
Жодних "часових рамок" для війни або переговорів з Іраном немає, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що "часових рамок" для війни з Іраном немає. Він також відкинув припущення про те, що політичні міркування впливають на його підхід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Операція США вийшла за межі Близького Сходу, - The Washington Post

За його словами, "немає жодного тимчасового тиску" ні на продовження перемир'я з Іраном, ні на проведення мирних переговорів.

На запитання про те, коли може закінчитися війна, Трамп відповів, що "часових рамок немає" і поспішати нікуди. І хоч раніше він говорив, що війна триватиме від 4 до 6 тижнів, зараз вона вже йде сьомий тиждень.

"Люди кажуть, що я хочу скоріше закінчити справу через проміжні вибори, це неправда", - сказав Трамп, додавши, що адміністрація хоче "укласти вигідну угоду для американського народу".

На цьому тлі варто додати коментар прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, яка теж висловилася журналістам щодо часових рамок.

"Президент не встановив жорсткий крайній термін для отримання іранської пропозиції, на відміну від деяких повідомлень, які я бачила сьогодні. Зрештою терміни будуть продиктовані головнокомандувачем", - сказала вона.

Перед цим CNN писало, що Трамп планує надати іранцям обмежений час для вироблення єдиної пропозиції, що дала б змогу відновити дипломатичні переговори.

Також Левітт висловлювалася про американську блокаду Ормузької протоки (а конкретно Ірану), підкресливши, що Трампа це цілком влаштовує.

"Вони навіть своїм власним співробітникам не можуть платити через цей економічний тиск, який президент Трамп чинив на них. Тому він цим задоволений, а ми чекаємо їхньої відповіді, і подивимося, що буде", - додала вона.

Перемир'я між США та Іраном продовжено, але угода під загрозою зриву

Нагадаємо, що вже в ніч на 22 квітня закінчувався термін перемир'я між США та Іраном. Однак президент США Дональд Трамп раптово заявив, що продовжує його доти, доки в Тегерані не узгодять свою єдину пропозицію для завершення війни з Вашингтоном.

При цьому він наполягав, що Америка в цей період продовжить морську блокаду Ірану. Трохи пізніше він зробив ще один пост, у якому сказав, що угода з Іраном буде неможлива, якщо США знімуть блокаду протоки.

Але варто також додати, що Трамп не відкидає, що США та Іран можуть почати другий раунд мирних переговорів уже цієї п'ятниці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Новини
Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
Аналітика
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію