Зеленський розкрив деталі зустрічі з російським олігархом Абрамовичем

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував чутки про зустріч із російським бізнесменом Романом Абрамовичем у Києві. Олігарх намагався виступити непублічним посередником у переговорах із Кремлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України виданню Sky News.

Таємна місія та послання від Путіна

За словами президента, російський мільярдер, який перебуває під жорсткими санкціями через зв'язки з Кремлем, особисто приїздив до Києва. Абрамович запевнив, що має мандат на передачу інформації між лідерами двох держав.

"Він приїхав до Києва і сказав: "Я приніс послання безпосередньо вам, я хочу взяти повідомлення від вас і передати їх Володимиру Путіну". Але він наголосив, що це потрібно зробити тихо, без будь-якого розголосу", - розповів Зеленський.

Український лідер зазначив, що для України формат не мав значення, тому він погодився вислухати бізнесмена.

Головною метою візиту Абрамовича було бажання зрозуміти, на які кроки готова піти Україна у питанні мирного врегулювання.

Червоні лінії України на переговорах

Попри спроби олігарха виступити посередником, Володимир Зеленський чітко окреслив позицію України щодо територіальної цілісності та запевнив, що жодних поступок щодо Донбасу не буде.

"Це було ключове повідомлення. Я сказав, що ми не підемо. Ми не дамо вам перемоги таким чином", - підкреслив президент.

На запитання, чи вважає він Абрамовича повноцінним посередником, глава держави відповів, що олігарх лише взяв на себе зобов'язання передати відповідь у Кремль.