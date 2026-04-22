Трамп натякнув на можливість нових переговорів з Іраном найближчими днями
США та Іран можуть розпочати другий раунд мирних переговорів уже цієї п'ятниці на тлі зусиль Пакистану щодо врегулювання конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post.
Ймовірність нових переговорів
Як зазначило видання, президент США Дональд Трамп підтвердив можливість проведення зустрічі найближчим часом.
"Це можливо!", - зазначив він у відповідь на запитання журналістів про потенційний прорив у відносинах з Тегераном.
Джерела в Ісламабаді повідомляють, що новий раунд переговорів може відбутися протягом наступних 36-72 годин.
Пакистан наразі виступає ключовим посередником, працюючи через дипломатичні канали для формування єдиного плану з боку іранського керівництва.
Режим припинення вогню
Наразі між сторонами продовжує діяти режим припинення вогню, попри загострену риторику. Американські військові залишаються в стані боєготовності та продовжують блокаду до моменту завершення обговорень.
"Я наказав нашим військовим продовжувати блокаду та залишатися готовими, і тому продовжуватиму припинення вогню до того часу, поки їхня пропозиція не буде подана", - заявив Дональд Трамп.
За даними пакистанської сторони, військової ескалації на цей момент не зафіксовано, що свідчить про наміри обох сторін знайти дипломатичне рішення.
Ультиматум Трампа та очікування відповіді
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном буде неможливою, якщо Вашингтон погодиться зняти морську блокаду Ормузької протоки до підписання документів. За його словами, блокада є головним важелем тиску на Тегеран.
Крім того, за даними джерел Axios, США очікують, що вже у середу, 22 квітня, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї має надати остаточну відповідь на американські пропозиції щодо врегулювання. Процес гальмується через внутрішній конфлікт між Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та цивільними політиками.
Також президент США попередив про серйозні наслідки у разі зриву переговорів. Трамп зазначав, що якщо перемир'я закінчиться без результату, почнуть "вибухати численні бомби", натякаючи на масштабну військову ескалацію.