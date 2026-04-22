Трамп натякнув на можливість нових переговорів з Іраном найближчими днями

США та Іран можуть розпочати другий раунд мирних переговорів уже цієї п'ятниці на тлі зусиль Пакистану щодо врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post .

Ймовірність нових переговорів

Як зазначило видання, президент США Дональд Трамп підтвердив можливість проведення зустрічі найближчим часом.

"Це можливо!", - зазначив він у відповідь на запитання журналістів про потенційний прорив у відносинах з Тегераном.

Джерела в Ісламабаді повідомляють, що новий раунд переговорів може відбутися протягом наступних 36-72 годин.

Пакистан наразі виступає ключовим посередником, працюючи через дипломатичні канали для формування єдиного плану з боку іранського керівництва.

Режим припинення вогню

Наразі між сторонами продовжує діяти режим припинення вогню, попри загострену риторику. Американські військові залишаються в стані боєготовності та продовжують блокаду до моменту завершення обговорень.

"Я наказав нашим військовим продовжувати блокаду та залишатися готовими, і тому продовжуватиму припинення вогню до того часу, поки їхня пропозиція не буде подана", - заявив Дональд Трамп.

За даними пакистанської сторони, військової ескалації на цей момент не зафіксовано, що свідчить про наміри обох сторін знайти дипломатичне рішення.