Трамп різко передумав і вирішив продовжити перемир'я з Іраном

Президент США Дональд Трамп оголосив про продовження режиму припинення вогню з Іраном.

Причина продовження перемир’я

За словами Трампа, Пакистан (фельдмаршал Асім Мунір та прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф) звернувся до США з проханням утриматися від атак на Іран, аби дати іранським лідерам час виробити "єдину пропозицію".

"З огляду на те, що уряд Ірану серйозно розколотий, і на прохання Пакистану, нас попросили притримати атаки, доки їхні лідери не зможуть виробити єдину пропозицію", - написав Трамп.

Іран відмовляється від переговорів

Попереднє перемир’я мало спливти 22 квітня. На завтра (22 квітня) США планували новий раунд переговорів у Пакистані, однак Іран так публічно жодного разу не підтвердив своєї участі.

Державні іранські ЗМІ вже повідомляють про остаточну відмову Тегерана від діалогу, називаючи переговори "тратою часу".