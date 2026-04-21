Трамп різко передумав і вирішив продовжити перемир'я з Іраном
Президент США Дональд Трамп оголосив про продовження режиму припинення вогню з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Truth Social Дональда Трампа.
Причина продовження перемир’я
За словами Трампа, Пакистан (фельдмаршал Асім Мунір та прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф) звернувся до США з проханням утриматися від атак на Іран, аби дати іранським лідерам час виробити "єдину пропозицію".
"З огляду на те, що уряд Ірану серйозно розколотий, і на прохання Пакистану, нас попросили притримати атаки, доки їхні лідери не зможуть виробити єдину пропозицію", - написав Трамп.
Іран відмовляється від переговорів
Попереднє перемир’я мало спливти 22 квітня. На завтра (22 квітня) США планували новий раунд переговорів у Пакистані, однак Іран так публічно жодного разу не підтвердив своєї участі.
Державні іранські ЗМІ вже повідомляють про остаточну відмову Тегерана від діалогу, називаючи переговори "тратою часу".
Перший раунд переговорів між США та Іраном в Ісламабаді завершився 12 квітня без суттєвих результатів. За словами віцепрезидента Джей Ді Венса, зустріч тривала понад 21 годину, але сторони не дійшли згоди, оскільки Тегеран не надав твердих гарантій відмови від створення ядерної зброї.
20 квітня Дональд Трамп пригрозив "вибухом бомб", якщо угоди не буде досягнуто. Він наголосив, що США вимагають від Ірану відмовитися від ядерних амбіцій.
Тегеран, своєю чергою, заявив, що не визнає американських ультиматумів і не віддасть свій збагачений уран ні США, ні будь-якій іншій країні.