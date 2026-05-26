Трамп упевнений, що збагачений уран Ірану буде знищено

Переговори США та Ірану

Нагадаємо, що США та Іран продовжують вести переговори через посередників. Минулого тижня була загроза відновлення військових дій, однак Трамп вирішив призупинити атаки у зв'язку з прогресом у дипломатії.

Наразі сторони узгоджують меморандум про взаєморозуміння, який насамперед спрямований на зупинення війни. У разі, якщо сторони узгодять документ, тоді почнеться період тривалістю від 30 до 60 днів, за який країни мають намір узгодити фінальну угоду про завершення війни. Попередньо, саме на цих переговорах буде порушено гострі теми, такі як ядерне питання.

За даними Fox News, Трамп дав час близько тижня, щоб до кінця узгодити меморандум. Джерело видання днем раніше повідомило, що угода готова на 95%. До слова, меморандум попередньо передбачає відкриття Ормузької протоки.

Також ми писали, що за інформацією CBS News, Іран нібито погодився на утилізацію свого високозбагаченого урану.