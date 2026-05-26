Трамп уверен, что обогащенный уран Ирана будет уничтожен

Переговоры США и Ирана

Напомним, что США и Иран продолжают вести переговоры через посредников. На прошлой неделе была угроза возобновления военных действий, однако Трамп решил приостановить атаки в связи с прогрессом в дипломатии.

На данный момент стороны согласовывают меморандум о взаимопонимании, который прежде всего направлен на остановку войну. В случае, если стороны согласуют документ, тогда начнется период длительностью от 30 до 60 дней, за который страны намерены согласовать финальное соглашение о завершении войны. Предварительно, именно на этих переговорах будет затронуты острые темы, такие как ядерный вопрос.

По данным Fox News, Трамп дал время около недели, чтобы до конца согласовать меморандум. Источник издания днем ранее сообщил, что сделка готова на 95%. К слову, меморандум предварительно предусматривает открытие Ормузкого пролива.

Также мы писали, что по информации CBS News, Иран якобы согласился на утилизацию своего высокообогащенного урана.