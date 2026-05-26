Трамп упевнений, що збагачений уран Ірану буде знищено
Президент США Дональд Трамп заявив, що іранський запас збагаченого урану буде знищено. Варіантів, де це може реалізуватись - кілька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост лідера США в Truth Social.
За словами Трампа, уран може бути переданий і знищений у Сполучених Штатах. Однак кращий варіант передбачає знищення на місці або ж в іншій узгодженій сторонами локації.
"Збагачений уран (ядерний пил!) буде або негайно передано США для доставки на батьківщину і знищення, або, що краще, спільно і в координації з Ісламською Республікою Іран, знищено на місці або в іншому прийнятному місці, при цьому Комісія з атомної енергії або її аналог будуть свідками цього процесу і події", - написав американський лідер.
Переговори США та Ірану
Нагадаємо, що США та Іран продовжують вести переговори через посередників. Минулого тижня була загроза відновлення військових дій, однак Трамп вирішив призупинити атаки у зв'язку з прогресом у дипломатії.
Наразі сторони узгоджують меморандум про взаєморозуміння, який насамперед спрямований на зупинення війни. У разі, якщо сторони узгодять документ, тоді почнеться період тривалістю від 30 до 60 днів, за який країни мають намір узгодити фінальну угоду про завершення війни. Попередньо, саме на цих переговорах буде порушено гострі теми, такі як ядерне питання.
За даними Fox News, Трамп дав час близько тижня, щоб до кінця узгодити меморандум. Джерело видання днем раніше повідомило, що угода готова на 95%. До слова, меморандум попередньо передбачає відкриття Ормузької протоки.
Також ми писали, що за інформацією CBS News, Іран нібито погодився на утилізацію свого високозбагаченого урану.