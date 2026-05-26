Трамп упевнений, що збагачений уран Ірану буде знищено

Президент США Дональд Трамп заявив, що іранський запас збагаченого урану буде знищено. Варіантів, де це може реалізуватись - кілька.

За словами Трампа, уран може бути переданий і знищений у Сполучених Штатах. Однак кращий варіант передбачає знищення на місці або ж в іншій узгодженій сторонами локації. "Збагачений уран (ядерний пил!) буде або негайно передано США для доставки на батьківщину і знищення, або, що краще, спільно і в координації з Ісламською Республікою Іран, знищено на місці або в іншому прийнятному місці, при цьому Комісія з атомної енергії або її аналог будуть свідками цього процесу і події", - написав американський лідер.