Трамп уверен, что обогащенный уран Ирана будет уничтожен

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранский запас обогащенного урана будет уничтожен. Вариантов, где это может реализовать - несколько.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост лидера США в Truth Social.

"Обогащенный уран (ядерная пыль!) будет либо немедленно передан США для доставки на родину и уничтожения, либо, что предпочтительнее, совместно и в координации с Исламской Республикой Иран, уничтожен на месте или в другом приемлемом месте, при этом Комиссия по атомной энергии или ее аналог будут свидетелями этого процесса и события", - написал американский лидер.

По словам Трампа, уран может быть передан и уничтожен в Соединенных Штатах. Однако предпочтительный вариант предусматривает уничтожение на месте или же в другой согласованной сторонами локации.

Переговоры США и Ирана

Напомним, что США и Иран продолжают вести переговоры через посредников. На прошлой неделе была угроза возобновления военных действий, однако Трамп решил приостановить атаки в связи с прогрессом в дипломатии.

На данный момент стороны согласовывают меморандум о взаимопонимании, который прежде всего направлен на остановку войну. В случае, если стороны согласуют документ, тогда начнется период длительностью от 30 до 60 дней, за который страны намерены согласовать финальное соглашение о завершении войны. Предварительно, именно на этих переговорах будет затронуты острые темы, такие как ядерный вопрос.

По данным Fox News, Трамп дал время около недели, чтобы до конца согласовать меморандум. Источник издания днем ранее сообщил, что сделка готова на 95%. К слову, меморандум предварительно предусматривает открытие Ормузкого пролива.

Также мы писали, что по информации CBS News, Иран якобы согласился на утилизацию своего высокообогащенного урана.