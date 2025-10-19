Путін щось забере, він здобув певну територію в Україні, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін захопив певну частину території України, тому забере її.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.
Зокрема, у Трампа запитали, чи відчув він, що Путін готовий або відкритий до ідеї закінчити війну, не захоплюючи значну частину території України. Відповідь лідера США була такою:
"Ну, він щось захопить. Я маю на увазі, що вони воювали, і в нього багато території. Я маю на увазі, що він захопив певну територію", - сказав Трамп.
Також президент США заявив, що не може передати всю зброю Україні, яку країна хоче отримати, оскільки Вашингтон сам потребує її. Він додав, що не може ставити Сполучені Штати під загрозу.
"Розумієте, ми не можемо віддати всі наші озброєння Україні. Ми просто не можемо цього зробити. Я був дуже добрий до президента Зеленського і до України, але ми не можемо віддавати все, тому що у нас самих буде недостатньо. Я не хочу цього робити. Я не можу поставити під загрозу Сполучені Штати", - резюмував глава Білого дому.
Трамп закликає зупиниться по лінії фронту, а Путін натякнув на поступки
Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Незабаром після розмови з диктатором РФ Трамп анонсував, що між ним і Путіним відбудеться новий двосторонній саміт у Будапешті. Ключове питання - шляхи завершення війни в Україні.
Крім того, після зустрічі із Зеленським лідер США опублікував пост, у якому закликав Україну і Росію зупинитися там, де кожна зі сторін перебуває зараз. Тобто - по лінії фронту.
Володимир Зеленський після того, як залишив Білий дім, поспілкувався з пресою. Він підтримав слова Трампа про те, що потрібно зупинитися по лінії фронту.
Також додамо, що вчора ввечері, 18 жовтня, у виданні The Washington Post вийшов матеріал, у якому йшлося про те, що Путін під час розмови з Трампом нібито заявив про готовність вивести війська із Запорізької та Херсонської областей. Однак в обмін він вимагає повний контроль над Донецькою областю.