Без поступок Путіну. Зеленський пояснив меседж Трампа про припинення війни
Заклик президента США Дональда Трампа про припинення війни в Україні полягає в тому, щоб почати цей процес із зупинки армій по лінію фронту.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.
"Я зрозумів публічний меседж Трампа як те, що ми маємо завершити цю війну. І почати це завершення з того місця, де стоять солдати зараз, - з лінії контакту. Якщо я зрозумів правильно", - сказав глава держави.
Президент зазначив, що згоден з тим, що для зупинки війни і термінової дипломатії, обидві сторони мають зупинитися там, де знаходяться зараз. Тобто, без будь-яких додаткових поступок Росії.
"Я згоден, що якщо ми хочемо зупинити війну і вийти на мирні перемовини у терміновий та дипломатичний спосіб, нам треба стояти там, де ми стоїмо. Не віддавати щось додатково Путіну те, чого він хоче. Тому що він терорист", - заявив Зеленський.
Він висловив готовність до зустрічей у будь-яких форматах і підкреслив, що переговорити мають бути у тихій ситуації, без обстрілів.
"Тому ми маємо стояти там, де стоїмо, і розпочати будь-який формат, як я вже казав, дво- або трьохсторонній, але ми маємо говорити. Мирні перемовини мають бути у тихій спокійній ситуації, а не під ударами дронів та ракет. Тому спочатку має бути припинення вогню", - резюмував президент.
Заклик Трампа
Нагадаємо, що в п'ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп провів зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.
Після цього він опублікував пост, в якому закликав сторони зупинитися там, де війська знаходяться зараз, і укласти мирну угоду.
"Нехай обидві сторони оголосять про перемогу, а історія розсудить! Більше ніяких пострілів, ніякої смерті, ніяких колосальних і непосильних витрат. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Тисячі людей гинуть щотижня - досить, повертайтеся додому до своїх сімей в мирі!", - підкреслив Трамп.
Через кілька годин під час спілкування з журналістами Трамп знову підкреслив, що сторони повинні зупинитися по лінії фронту.
Також відзначимо, що вчора прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що терпіння Трампа закінчується, і Україні та Росії потрібно визнати реалії на місцях.