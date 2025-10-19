ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Без поступок Путіну. Зеленський пояснив меседж Трампа про припинення війни

Неділя 19 жовтня 2025 17:17
Без поступок Путіну. Зеленський пояснив меседж Трампа про припинення війни Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Заклик президента США Дональда Трампа про припинення війни в Україні полягає в тому, щоб почати цей процес із зупинки армій по лінію фронту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.

"Я зрозумів публічний меседж Трампа як те, що ми маємо завершити цю війну. І почати це завершення з того місця, де стоять солдати зараз, - з лінії контакту. Якщо я зрозумів правильно", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що згоден з тим, що для зупинки війни і термінової дипломатії, обидві сторони мають зупинитися там, де знаходяться зараз. Тобто, без будь-яких додаткових поступок Росії.

"Я згоден, що якщо ми хочемо зупинити війну і вийти на мирні перемовини у терміновий та дипломатичний спосіб, нам треба стояти там, де ми стоїмо. Не віддавати щось додатково Путіну те, чого він хоче. Тому що він терорист", - заявив Зеленський.

Він висловив готовність до зустрічей у будь-яких форматах і підкреслив, що переговорити мають бути у тихій ситуації, без обстрілів.

"Тому ми маємо стояти там, де стоїмо, і розпочати будь-який формат, як я вже казав, дво- або трьохсторонній, але ми маємо говорити. Мирні перемовини мають бути у тихій спокійній ситуації, а не під ударами дронів та ракет. Тому спочатку має бути припинення вогню", - резюмував президент.

Заклик Трампа

Нагадаємо, що в п'ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп провів зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

Після цього він опублікував пост, в якому закликав сторони зупинитися там, де війська знаходяться зараз, і укласти мирну угоду.

"Нехай обидві сторони оголосять про перемогу, а історія розсудить! Більше ніяких пострілів, ніякої смерті, ніяких колосальних і непосильних витрат. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Тисячі людей гинуть щотижня - досить, повертайтеся додому до своїх сімей в мирі!", - підкреслив Трамп.

Через кілька годин під час спілкування з журналістами Трамп знову підкреслив, що сторони повинні зупинитися по лінії фронту.

Також відзначимо, що вчора прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що терпіння Трампа закінчується, і Україні та Росії потрібно визнати реалії на місцях.

