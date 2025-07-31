Трамп уклав торгову угоду з Південною Кореєю з тарифами у 15%

"Я радий повідомити, що Сполучені Штати Америки погодилися на повну і всеосяжну торговельну угоду з Республікою Корея", - повідомив він.

За словами президента США, угода передбачає, що Південна Корея надасть США 350 млрд доларів для інвестицій і придбає скраплений природний газ (СПГ) та інші енергетичні продукти на суму 100 млрд доларів.

Сеул також погодився інвестувати значну суму грошей. Ця сума буде оголошена протягом наступних двох тижнів, коли президент Південної Кореї Лі Чже Мьон прибуде до Білого дому для проведення двосторонньої зустрічі.

"Також домовлено, що Південна Корея буде повністю відкритою для торгівлі зі Сполученими Штатами і що вона прийматиме американські товари, включаючи автомобілі та вантажівки, сільськогосподарську продукцію тощо. Ми домовилися про мито для Південної Кореї у розмірі 15%. Америка не буде обкладатися митом", - додав Трамп.