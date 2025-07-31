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Трамп уклав торгову угоду з Південною Кореєю з тарифами у 15%

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США уклали торгову угоду з Південною Кореєю. Митні тарифи для Сеулу будуть у розмірі 15%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social.

"Я радий повідомити, що Сполучені Штати Америки погодилися на повну і всеосяжну торговельну угоду з Республікою Корея", - повідомив він.

За словами президента США, угода передбачає, що Південна Корея надасть США 350 млрд доларів для інвестицій і придбає скраплений природний газ (СПГ) та інші енергетичні продукти на суму 100 млрд доларів.

Сеул також погодився інвестувати значну суму грошей. Ця сума буде оголошена протягом наступних двох тижнів, коли президент Південної Кореї Лі Чже Мьон прибуде до Білого дому для проведення двосторонньої зустрічі. 

"Також домовлено, що Південна Корея буде повністю відкритою для торгівлі зі Сполученими Штатами і що вона прийматиме американські товари, включаючи автомобілі та вантажівки, сільськогосподарську продукцію тощо. Ми домовилися про мито для Південної Кореї у розмірі 15%. Америка не буде обкладатися митом", - додав Трамп.

 

Митні тарифи Трампа

На початку квітня президент США Дональд Трамп запровадив масштабні мита на імпорт. Цей крок сколихнув світ та ринки. Вже 9 квітня Трамп призупинив додаткові тарифи для низки країн. Йдеться про понад 75 країн, що звернулися до США з пропозицією переговорів.

Днями США та ЄС досягли домовленості щодо торговельної угоди. Трамп оголосив про запровадження 15% загального мита на імпорт із 27 країн ЄС. Чи допоможе Україні нова угода Трампа з ЄС - дізнайтеся у нашому матеріалі.

Також Трамп пообіцяв запровадити мита проти Індії - одному з найбільших торговельних партнерів Росії.

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Сполучені Штати АмерикиПівденна КореяДональд Трамп