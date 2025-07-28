Торговий договір між США та ЄС. Чи допоможе Україні нова угода Трампа

США та ЄС після складних і тривалих переговорів уклали торгову угоду, яка, ймовірно, є найбільшою в історії. Трамп досяг вигідних умов для США, тоді як країни ЄС будуть сплачувати мита на американському ринку.

Як сприйняли домовленість із Вашингтоном різні європейські політики і чи вплине угода на війну проти України – у матеріалі РБК-Україна .

Про що домовилися Вашингтон та Брюссель

Європейський Союз, коли починав ці переговори, сподівався досягнути нульових взаємних мит, повідомляє агентство Bloomberg. Але угода була досягнута на умовах, що США отримують нульовий тариф на постачання своїх товарів у Європу, а ЄС – 15% на більшість товарів, що будуть експортуватися до США.

Адміністрація Дональда Трампа може назвати це великою перемогою, але й ЄС може це зарахувати як досягнення, адже ставка 15% є значно нижчою за мита у розмірі 30%, якими погрожував Вашингтон нещодавно.

15%-ве мито буде накладатися на європейські автомобілі, які постачаються до США. Ця ставка є суттєво нижчою, ніж багато представників європейської автомобілебудівної галузі очікували. До того ж це нижче за 25%, які діють для європейського автопрому у США зараз.

ЄС також взяв на себе зобов’язання купувати більше викопного палива зі США. Брюссель має придбати енергоносіїв на 750 млрд доларів, а також купити велику кількість зброї у США. І це при тому, що вже на сьогодні найбільший імпортер зрідженого природного газу у Європі – Німеччина – купує 92% такого газу саме в США. На сьогодні на рівні європейських лідерів відбувається дискусія – які країни і в якій мірі будуть виконувати цю сторону угоди.

Фото: ЄС з початку серпня буде змушений збільшити закупівлю зрідженого газу зі США (Getty Images)

ЄС також має інвестувати у американську економіку більше, ніж 600 млрд доларів.

"Це гарна угода для всіх, я думаю. Ви (президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – ред.) сказали, що, можливо, це найбільша торгова угода, яка коли небудь досягалася в будь-якому масштабі. Це спільна угода із багатьма країнами", - сказав Трамп під час прес-брифінгу у власному гольф-клубі "Торнберрі" у Шотландії, де проходили фінальні переговори.

"Це угода між двома найбільшими економіками світу. Ми торгуємо 1,7 трильйонів євро на рік, разом ми – це ринок для 800 млн людей і близько 44% світового ВВП", - підтвердила оцінку масштабу угоди президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн зазначила, що ставка 15% для більшості європейського експорту – кінцева, до неї не будуть додаватися додаткові платежі. Такий рівень мита, наприклад, буде стосуватися автомобілів, напівпровідників, ліків. До низки стратегічних товарів будуть застосовуватися нульові мита з обох боків.

"Купівля американських енергоносіїв диверсифікує наші джерела постачання і зробить вклад в енергетичну безпеку ЄС. Ми замінимо російський газ та нафту значними закупівлями американського зрідженого газу, нафти та ядерного палива", - сказала глава Єврокомісії.

Також вона додала, що ЄС буде закуповувати американські чіпи для технологій на основі штучного інтелекту. "Фактично, європейський ринок відкритий (для американських товарів - ред.). Це 450 млн людей, тому це гарна угода", - сказала під час прес-конференції Урсула фон дер Ляєн, зазначає The New York Time.

Президент Єврокомісії переконана, що ця угода закладає основу для того, щоб надалі знижувати тарифи на більшу кількість товарів, вирішувати проблему не тарифних бар’єрів та співпрацювати разом над питаннями економічної безпеки. "Тому що коли ЄС та США працюють разом як партнери, переваги відчутні для обох сторін", - наголосила президент Єврокомісії.

Фото: Президент ЄК Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що в подальшому необхідно знижувати мита та спільно вирішувати проблему не тарифних бар’єрів (Getty Images)

Угода була досягнута менше, ніж за тиждень до кінцевої дати, яка була встановлена Трампом, – 1 серпня. Сторони не публікували текст угоди, представники США повідомили, що ставка 15% для європейських товарів набуває чинності з початку серпня.

Як угоду сприйняли в Європі

Укладання угоди вже привітали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, яка назвала цю угоду "сталою" (англ. sіustainable).

Міністр Франції у справах Європи Бенджамін Хаддад заявив, що така угода не може бути сталою, а нинішня ситуація задовільною. За його словами, "вільна торгівлю відкидається Сполученими Штатами, які обрали примус і повне ігнорування правил СОТ".

Голова уряду Франції Франсуа Байру висловився навіть більш різко. "Це темний день, коли альянс вільних народів, об'єднаних для утвердження своїх цінностей та захисту своїх інтересів, обирає підкорення", - написав прем'єр-міністр Франції у соціальних мережах.

Міністр зовнішньої торгівлі Нідерландів Ханнеке Бурма заявила, що угода "не ідеальна" та закликала Єврокомісію продовжити переговори зі США.

Чи посилює угода незалежність ЄС від російського палива

Досягнутий компроміс відповідає стратегічним інтересам ЄС у сферах енергетики, оборони та промислової модернізації, каже РБК-Україна старша економістка Центру економічної стратегії Яна Охріменко. "Певна передбачуваність у торгових відносинах із США (встановлення 15% "стелі" мит на європейські товари) піде на користь для європейських експортерів", - додала вона.

Також цілком логічним кроком, на її думку, є збільшення закупівель енергоносіїв зі США до Європи, адже остання має обмежені можливості для нарощування власного виробництва енергії і прагне зменшити споживання російського палива.

"Це рішення має сприяти посиленню енергетичної безпеки ЄС та зменшенню впливу російських викопних ресурсів на європейський ринок", - підкреслила Яна Охріменко.

Фото: Угода ЄС зі США має зменшити постачання російських вуглеводнів до Європи (Getty Images)

Проте, для досягнення більшого рівня незалежності від російських енергоносіїв потрібна політична воля всередині ЄС.

"Чи будуть купувати російські енергоресурси – і так, і ні. Часто-густо вони будуть виявлятися дешевшими, тому тут потрібна політична воля відмовлятися від того, щоб їх купувати", - сказав РБК-Україна голова експертно-аналітичної ради "Українського аналітичного центру" Борис Кушнірук.

Як угода може вплинути на постачання зброї до України

Укладання комерційної угоди для імпорту військової продукції зі США в Європу – це дуже добрий крок, який дає упевненість на майбутнє, що постачання американської зброї в Україну за кошти ЄС буде відбуватися і не опиниться під ризиком.

"Питання постачань зброї в Україну не буде поставлено на паузу, можна на це сподіватися", - сказав Борис Кушнірук.

Експерт додав, що укладання спільної угоди між США та ЄС зменшує ризики криз у їх стосунках, що особливо в умовах тиску з боку Китаю.

"Єдність США та ЄС дуже важлива, в тому числі і для нас… Якщо вони спільно будуть тиснути (на Китай - ред.), щоб він припиняв підтримку російської агресії – це буде дуже важливо. У цьому аспекті, ця угода і її підписання є правильним напрямком, принаймні, для нас", - додав експерт.