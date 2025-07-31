Трамп заключил торговое соглашение с Южной Кореей с тарифами в 15%

США заключили торговое соглашение с Южной Кореей. Таможенные тарифы для Сеула будут в размере 15%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social.
"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки согласились на полное и всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея", - сообщил он.
По словам президента США, соглашение предусматривает, что Южная Корея предоставит США 350 млрд долларов для инвестиций и приобретет сжиженный природный газ (СПГ) и другие энергетические продукты на сумму 100 млрд долларов.
Сеул также согласился инвестировать значительную сумму денег. Эта сумма будет объявлена в течение следующих двух недель, когда президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен прибудет в Белый дом для проведения двусторонней встречи.
"Также договорено, что Южная Корея будет полностью открытой для торговли с Соединенными Штатами и что она будет принимать американские товары, включая автомобили и грузовики, сельскохозяйственную продукцию и тому подобное. Мы договорились о пошлине для Южной Кореи в размере 15%. Америка не будет облагаться пошлиной", - добавил Трамп.
В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел масштабные пошлины на импорт. Этот шаг всколыхнул мир и рынки. 9 апреля Трамп приостановил дополнительные тарифы для ряда стран. Речь идет о более 75 странах, обратившихся к США с предложением переговоров.
На днях США и ЕС достигли договоренности по торговому соглашению. Трамп объявил о введении 15% общей пошлины на импорт из 27 стран ЕС. Поможет ли Украине новое соглашение Трампа с ЕС - узнайте в нашем материале.
Также Трамп пообещал ввести пошлины против Индии - одного из крупнейших торговых партнеров России.