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Трамп заключил торговое соглашение с Южной Кореей с тарифами в 15%

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США заключили торговое соглашение с Южной Кореей. Таможенные тарифы для Сеула будут в размере 15%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social.

"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки согласились на полное и всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея", - сообщил он.

По словам президента США, соглашение предусматривает, что Южная Корея предоставит США 350 млрд долларов для инвестиций и приобретет сжиженный природный газ (СПГ) и другие энергетические продукты на сумму 100 млрд долларов.

Сеул также согласился инвестировать значительную сумму денег. Эта сумма будет объявлена в течение следующих двух недель, когда президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен прибудет в Белый дом для проведения двусторонней встречи.

"Также договорено, что Южная Корея будет полностью открытой для торговли с Соединенными Штатами и что она будет принимать американские товары, включая автомобили и грузовики, сельскохозяйственную продукцию и тому подобное. Мы договорились о пошлине для Южной Кореи в размере 15%. Америка не будет облагаться пошлиной", - добавил Трамп.

 

Таможенные тарифы Трампа

В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел масштабные пошлины на импорт. Этот шаг всколыхнул мир и рынки. 9 апреля Трамп приостановил дополнительные тарифы для ряда стран. Речь идет о более 75 странах, обратившихся к США с предложением переговоров.

На днях США и ЕС достигли договоренности по торговому соглашению. Трамп объявил о введении 15% общей пошлины на импорт из 27 стран ЕС. Поможет ли Украине новое соглашение Трампа с ЕС - узнайте в нашем материале.

Также Трамп пообещал ввести пошлины против Индии - одного из крупнейших торговых партнеров России.

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Соединенные Штаты АмерикиЮжная КореяДональд Трамп