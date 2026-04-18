UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп та лідер Ірану обмінялися зухвалими заявами

16:25 18.04.2026 Сб
2 хв
Білий дім висунув ультиматум щодо урану, відповідь Тегерана була максимально різкою
aimg Сергій Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Між Вашингтоном та Тегераном стався новий виток ескалації. США вимагають передачі урану під їх контроль, тоді як Іран заявляє про готовність до військових ударів.

Позиція Білого дому

За словами президента Дональда Трампа, США прагнуть отримати повний контроль над іранськими ядерними запасами. Він підкреслив, що за умови підписання відповідної угоди процес відбуватиметься спільно з Тегераном.

"Якщо ми підпишемо угоду, тоді десь після підписання ми разом з Іраном розглянемо це і повернемо це на 100% до Сполучених Штатів", - зазначив президент.

Водночас він попередив про наслідки, якщо дипломатичний шлях не спрацює. США отримають ці запаси "у набагато більш недружній формі".

"В будь-якому разі ми це зробимо", - наголовсив Трамп.

Погрози Тегерана та загострення в морі

Водночас верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї заявив, що "доблесний флот" країни повністю готовий до протистояння та здатен "завдати нових гірких поразок своїм ворогам".

Ці войовничі заяви пролунали на тлі оперативного відновлення Іраном обмежень для судноплавства в Ормузькій протоці.

Також до річниці створення іранської армії, Хаменеї схвально відгукнувся про атаки безпілотників на Ізраїль та військові об'єкти США.

Переговори США та Ірану

Нагадаємо, останніми днями з'явилися ознаки дипломатичного прориву у відносинах між Вашингтоном та Тегераном. Раніше ЗМІ повідомляли, що сторони "у принципі домовилися" про умови великої угоди, хоча низка технічних питань залишалася відкритою.

Згодом Дональд Трамп анонсував фінал війни, заявивши, що угода з Іраном може бути підписана "за день-два". За попередніми даними, Тегеран погодився на безстрокове призупинення своєї ядерної програми без розморожування своїх активів у США.

Вже сьогодні вранці американський лідер натякнув на прогрес у переговорах, але водночас застеріг, що чинне перемир’я все ще може завершитися без фінального підписання документів, якщо вимоги Вашингтона не будуть виконані повністю.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
