Трамп и лидер Ирана обменялись дерзкими заявлениями

Между Вашингтоном и Тегераном произошел новый виток эскалации. США требуют передачи урана под их контроль, тогда как Иран заявляет о готовности к военным ударам.
По словам президента Дональда Трампа, США стремятся получить полный контроль над иранскими ядерными запасами. Он подчеркнул, что при условии подписания соответствующего соглашения процесс будет происходить совместно с Тегераном.
"Если мы подпишем соглашение, тогда где-то после подписания мы вместе с Ираном рассмотрим это и вернем это на 100% в Соединенные Штаты", - отметил президент.
В то же время он предупредил о последствиях, если дипломатический путь не сработает. США получат эти запасы "в гораздо более недружественной форме".
"В любом случае мы это сделаем", - сказал Трамп.
В то же время верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что "доблестный флот" страны полностью готов к противостоянию и способен "нанести новые горькие поражения своим врагам".
Эти воинственные заявления прозвучали на фоне оперативного восстановления Ираном ограничений для судоходства в Ормузском проливе.
Также к годовщине создания иранской армии, Хаменеи одобрительно отозвался об атаках беспилотников на Израиль и военные объекты США.
Напомним, в последние дни появились признаки дипломатического прорыва в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Ранее СМИ сообщали, что стороны "в принципе договорились" об условиях большой сделки, хотя ряд технических вопросов оставался открытым.
Впоследствии Дональд Трамп анонсировал финал войны, заявив, что соглашение с Ираном может быть подписано "за день-два". По предварительным данным, Тегеран согласился на бессрочную приостановку своей ядерной программы без размораживания своих активов в США.
Уже сегодня утром американский лидер намекнул на прогресс в переговорах, но одновременно предостерег, что действующее перемирие все еще может завершиться без финального подписания документов, если требования Вашингтона не будут выполнены полностью.