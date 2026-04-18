Іран почав обстрілювати судна, що намагались пройти через Ормузьку протоку

14:50 18.04.2026 Сб
2 хв
Скільки суден потрапило під вогонь іранських військових?
aimg Марія Науменко
Іран почав обстрілювати судна, що намагались пройти через Ормузьку протоку Фото: нафтовий танкер (Getty Images)

Ситуація в Ормузькій протоці загострюється - кілька суден повідомили, що під час спроби пройти стратегічний маршрут потрапили під обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та BBC.

Як пише Reuters, щонайменше два торгові судна заявили про обстріл під час спроби пройти через Ормузьку протоку у суботу, 18 квітня.

Про інцидент повідомили три джерела у сфері морської безпеки та судноплавства. Обставини події та її наслідки наразі залишаються невідомими.

Водночас, за інформацією BBC, один із танкерів потрапив під обстріл з боку катерів, пов’язаних з Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

Як повідомляє Британська служба з питань морської торгівлі (UKMTO), інцидент стався приблизно за 20 морських миль на північний схід від узбережжя Оману. За попередніми даними, танкер та його екіпаж не постраждали.

Ситуація в Ормузькій протоці

На тлі перемир’я між Ізраїлем та "Хезболлою" Іран заявив про відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Водночас США не зняли морську блокаду.

Попри заяви про відкриття, судновласники діють обережно. Частина танкерів після спроб пройти через протоку розвертається або зупиняється поблизу входу.

Згодом у Тегерані заявили, що транзит повернувся до режиму суворого військового контролю. Це пояснили діями США та морською блокадою, яку там назвали "піратством".

Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
