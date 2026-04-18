Трамп скликав термінову нараду через ультиматум Ірану та Ормузьку протоку
Президент США Дональд Трамп скликав термінове засідання у ситуаційній кімнаті Білого дому, оскільки існує загроза відновлення війни з Іраном вже за кілька днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Вранці 18 квітня Трамп зібрав ключових посадовців в Білому домі. Там були віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент та міністр війни Піт Хегсет.
Приводом для термінової наради стала заява Тегерана про закриття Ормузької протоки та атаки на судна. Це сталося менш ніж за добу після оптимістичних прогнозів Трампа про можливість угоди.
Термін дії режиму припинення вогню закінчується через три дні. За словами американських високопосадовців, якщо найближчим часом не буде дипломатичного прориву, масштабні бойові дії можуть відновитися вже наступного тижня.
"Іран трохи розізлився... вони хотіли знову закрити протоку. Але ця країна не може нас шантажувати", - пізніше сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.
Попри ескалацію в протоці, джерела зазначають, що сторонам вдалося досягти певного прогресу в питаннях іранської ядерної програми, зокрема щодо запасів збагаченого урану. Наразі Тегеран розглядає нові пропозиції США, передані через посередництво Пакистану.
Трамп зазначив, що Вашингтон продовжує переговори й до кінця дня стане зрозуміло, чи буде підписана угода. Ключову роль у посередництві відіграє командувач армії Пакистану Асім Мунір, який цього тижня відвідав Тегеран.
"Вища рада національної безпеки Ірану заявила в суботу, що США представили нові пропозиції під час переговорів, і що Іран їх розглядає, але ще не відповів", - додало видання.
Ормузька протока: то відчинено, то зачинено
Нагадаємо, що одним з ключових пунктів мирної угоди між США та Іраном було розблокування Ормузької протоки. Майже тиждень тому Трамп вирішив сам організувати блокаду Ормузької протоки, а конкретно - блокаду для суден, які слідують "в" або ж "з" іранських портів, або ж пов'язані з Іраном.
Але в п'ятницю, 17 квітня, вже сам Іран оголосив про припинення своєї блокади Ормузької протоки, оскільки Ізраїль перестав обстрілювати Ліван і між цими країнами теж набуло чинності припинення вогню.
Проте надалі ситуація стала доволі анекдотичною: до вечора суботи 18 квітня і навіть ще вранці вже з'явилися повідомлення, що Іран знову закриває протоку. Країна має намір це робити доти, доки США не відновлять повну свободу судноплавства.
Наразі відомо, що США готуються захоплювати іранські кораблі та судна в усьому світі, а іранські військові продовжують посилювати контроль над протокою, атакувавши в суботу кілька торгових суден.
При цьому нещодавно Трамп анонсував фінал війни, заявивши, що угода з Іраном може бути підписана "за день-два". За попередніми даними, Тегеран погодився на безстрокове призупинення своєї ядерної програми без розморожування своїх активів у США.