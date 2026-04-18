Трамп скликав термінову нараду через ультиматум Ірану та Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп скликав термінове засідання у ситуаційній кімнаті Білого дому, оскільки існує загроза відновлення війни з Іраном вже за кілька днів.

Вранці 18 квітня Трамп зібрав ключових посадовців в Білому домі. Там були віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент та міністр війни Піт Хегсет.

Приводом для термінової наради стала заява Тегерана про закриття Ормузької протоки та атаки на судна. Це сталося менш ніж за добу після оптимістичних прогнозів Трампа про можливість угоди.

Термін дії режиму припинення вогню закінчується через три дні. За словами американських високопосадовців, якщо найближчим часом не буде дипломатичного прориву, масштабні бойові дії можуть відновитися вже наступного тижня.

"Іран трохи розізлився... вони хотіли знову закрити протоку. Але ця країна не може нас шантажувати", - пізніше сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Попри ескалацію в протоці, джерела зазначають, що сторонам вдалося досягти певного прогресу в питаннях іранської ядерної програми, зокрема щодо запасів збагаченого урану. Наразі Тегеран розглядає нові пропозиції США, передані через посередництво Пакистану.

Трамп зазначив, що Вашингтон продовжує переговори й до кінця дня стане зрозуміло, чи буде підписана угода. Ключову роль у посередництві відіграє командувач армії Пакистану Асім Мунір, який цього тижня відвідав Тегеран.