Трамп созвал срочное совещание из-за ультиматума Ирана и Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп созвал срочное заседание в ситуационной комнате Белого дома, поскольку существует угроза возобновления войны с Ираном уже через несколько дней.
Об этом сообщает Axios.
Утром 18 апреля Трамп собрал ключевых чиновников в Белом доме. Там были вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и министр войны Пит Хегсет.
Поводом для срочного совещания стало заявление Тегерана о закрытии Ормузского пролива и атаках на суда. Это произошло менее чем через сутки после оптимистичных прогнозов Трампа о возможности сделки.
Срок действия режима прекращения огня истекает через три дня. По словам американских чиновников, если в ближайшее время не будет дипломатического прорыва, масштабные боевые действия могут возобновиться уже на следующей неделе.
"Иран немного разозлился... они хотели снова закрыть пролив. Но эта страна не может нас шантажировать", - позже сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Несмотря на эскалацию в проливе, источники отмечают, что сторонам удалось достичь определенного прогресса в вопросах иранской ядерной программы, в частности относительно запасов обогащенного урана. Сейчас Тегеран рассматривает новые предложения США, переданные через посредничество Пакистана.
Трамп отметил, что Вашингтон продолжает переговоры и до конца дня станет понятно, будет ли подписано соглашение. Ключевую роль в посредничестве играет командующий армии Пакистана Асим Мунир, который на этой неделе посетил Тегеран.
"Высший совет национальной безопасности Ирана заявил в субботу, что США представили новые предложения во время переговоров, и Иран их рассматривает, но еще не ответил", - добавило издание.
Ормузский пролив: то открыт, то закрыт
Напомним, что одним из ключевых пунктов мирного соглашения между США и Ираном было разблокирование Ормузского пролива. Почти неделю назад Трамп решил сам организовать блокаду Ормузского пролива, а конкретно - блокаду для судов, которые следуют "в" или "из" иранских портов, или же связаны с Ираном.
Но в пятницу, 17 апреля, уже сам Иран объявил о прекращении своей блокады Ормузского пролива, поскольку Израиль перестал обстреливать Ливан и между этими странами тоже вступило в силу прекращение огня.
Однако в дальнейшем ситуация стала довольно анекдотичной: к вечеру субботы 18 апреля и даже еще утром уже появились сообщения, что Иран снова закрывает пролив. Страна намерена это делать до тех пор, пока США не восстановят полную свободу судоходства.
Сейчас известно, что США готовятся захватывать иранские корабли и суда во всем мире, а иранские военные продолжают усиливать контроль над проливом, атаковав в субботу несколько торговых судов.
При этом недавно Трамп анонсировал финал войны, заявив, что соглашение с Ираном может быть подписано "за день-два". По предварительным данным, Тегеран согласился на бессрочную приостановку своей ядерной программы без размораживания своих активов в США.