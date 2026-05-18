Трамп скличе команду з нацбезпеки й обговорить військові дії проти Ірану, - Axios

Президент США Дональд Трамп уже цього тижня обговорить з командою з нацбезпеки, щоб обговорити військові дії проти Ірану. Ці плани виникають на тлі того, як дипломатія провалюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами американських чиновників, Трамп хоче укласти угоду, яка покладе край війні. Однак відмова Ірану від багатьох його вимог і небажання Тегерана піти на суттєві поступки щодо своєї ядерної програми - знову поставили на стіл військовий варіант.

"Очікується, що у вівторок Трамп скличе свою головну команду з національної безпеки в Ситуаційному центрі для обговорення варіантів військових дій", - сказали Axios два американські чиновники.

Також ще одне джерело розповіло, що в суботу Трамп теж зустрічався з членами з нацбезпеки у своєму гольф-клубі у Вірджинії, щоб обговорити ситуацію в Ірані.

Серед присутніх на цій зустрічі душі душі віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпосланець Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо і директор ЦРУ Джон Раткліфф.

Крім того, Axios пише, що в неділю Трамп поговорив із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Ця розмова теж стосувалася ситуації в Ірані.