У команді Трампа розділилися думки про те, що робити з Іраном, - CNN

В адміністрації президента США Дональда Трампа є різні думки про те, як далі діяти в ситуації з Іраном. Вони включають у себе як дипломатичні заходи, так і "агресивний підхід".

Кілька представників адміністрації говорили, що хочуть подивитися, як пройдуть переговори Дональда Трампа і глави Китаю Сі Цзіньпіна. Але як зазначає CNN, у п'ятницю глава Білого повернувся з Пекіна до США, і судячи з усього, жодних новин про його успіх у питанні Ірану немає.

Зокрема, Трамп поспілкувався з журналістами і заявив, що Сі Цзіньпін висловив бажання знову відкрити Ормузьку протоку і погодився з тим, що Іран не повинен розробляти ядерну зброю. Але проблема в тому, що Китай робив ці заяви і раніше.

Тепер президенту США належить вирішити, чи є нанесення нових ударів по Ірану найкращим варіантом для припинення конфлікту, який затягнувся набагато довше, ніж спочатку прогнозувалося на 6 тижнів. Це, своєю чергою, призвело до різкого зростання цін на бензин і падіння рейтингу президента.

За словами джерел, всередині адміністрації існують різні думки щодо подальших дій. Деякі, зокрема представники Пентагону, виступають за агресивніший підхід, включно з цілеспрямованими ударами, які, як вони сподіваються, чинитимуть додатковий тиск на Іран, змусивши його піти на компроміс.

Однак інші виступають за збереження акценту на дипломатії. Сам Трамп останніми тижнями теж схилявся до цього підходу. Він сподівався, що поєднання прямих переговорів та економічного тиску переконає Іран укласти угоду. Однак Тегеран не сильно змінив свої умови угоди відтоді, як Трамп оголосив про припинення вогню у квітні.