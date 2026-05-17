Трамп пригрозив Ірану "важкими часами", якщо Тегеран не укладе угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану "буде дуже важко", якщо країна так і не укладе угоду з Вашингтоном.

За словами Трампа, він не знає, чи досягнуть сторони угоди найближчим часом. Але дав зрозуміти, що для Тегерана в такому разі будуть наслідки. "Я поняття не маю, чи зроблять вони це. Якщо ні, на них чекають дуже важкі часи, дуже важкі часи. Їм краще укласти угоду", - сказав Трамп.