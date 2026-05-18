Трамп созовет команду по нацбезопасности и обсудит военные действия против Ирана, - Axios

Президент США Дональд Трамп уже на этой неделе обсудит с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить военные действия против Ирана. Эти планы возникают на фоне того, как дипломатия проваливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам американских чиновников, Трамп хочет заключить сделку, которая положит конец войне. Однако отказ Ирана от многих его требований и нежелание Тегерана пойти на существенные уступки касаемся своей ядерной программы - вновь поставили на стол военный вариант.

"Ожидается, что во вторник Трамп созовет свою главную команду по национальной безопасности в Ситуационном центре для обсуждения вариантов военных действий", - сказали Axios два американских чиновника.

Также еще один источник рассказал, что в субботу Трамп тоже встречался с членами по нацбезопасности в своем гольф-клубе в Вирджинии, чтобы обсудить ситуацию в Иране.

Среди присутствующих на этой встрече души вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланик Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Ратклифф.

Кроме того, Axios пишет, что в воскресенье Трамп поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Этот разговор тоже касался ситуации в Иране.