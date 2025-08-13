Трамп скептически оценил возможность уговорить Путина остановить убийства в Украине

Президент США Дональд Трамп очень скептически отнесся к возможности уговорить российского диктатора Владимира Путина пойти на мир в Украине во время саммита на Аляске 15 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Трампа в центре Кеннеди.

"Я думаю, ответ, скорее "нет", потому что у меня уже были прекрасные разговоры с Путиным, а потом я возвращаюсь домой, а потом я вижу, как ракета ударила по дому и люди лежат, умирая... Но я хочу прекратить войну", - сказал он.

Трамп в ответ на вопрос журналистов, удастся ли ему убедить Путина "прекратить убийства в Украине" сказал, что "скорее, нет".

Отметим, что Трамп заявил, что он готов провести вторую встречу - уже с участием не только Путина, но и президента Украины Владимира Зеленского. Но для этого нужно условие - вторая встреча состоится, если саммит на Аляске "пройдет хорошо".

Также Трамп пообещал российскому диктатору очень серьезные последствия, если тот не захочет прекратить войну против Украины. Однако вдаваться в подробности американский президент не стал.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, в пятницу, 15 августа, Трамп встретится на Аляске с Путиным. Встреча пройдет на военной базе США. Трамп хочет договариваться с главой Кремля о прекращении огня между Украиной и Россией.

По данным СМИ, на встрече Путин может выдвинуть Трампу ультиматум - признать оккупированные территории Украины российскими в обмен на вывод войск агрессора из других районов и областей.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после совместного разговора Зеленского и лидеров Европы подтвердил, что Украина готова обсуждать территориальные вопросы на возможных мирных переговорах с Россией. Но есть несколько условий, главное из них - юридического признания оккупированных территорий не будет.