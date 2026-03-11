"Там вже нема цілей": Трамп сказав, від чого залежить закінчення війни проти Ірану

"Майже нічого не залишилося для ударів по Ірану. Трохи тут і там... У будь-який момент, коли я захочу, щоб це закінчилося - це закінчиться", - наголосив президент США.

Видання зазначає, що високопоставлені ізраїльські та американські чиновники на тлі гучних заяв Трампа стверджують, що в ході внутрішніх обговорень не було дано жодних вказівок щодо можливої дати закінчення війни.

Конфлікт на Близькому Сході

Нагадаємо, з 28 лютого США разом з Ізраїлем проводять військову операцію проти Ірану під назвою "Епічна лють". За перші два дні війни США витратили боєприпасів на 5,6 мільярда доларів - набагато більше, ніж планувалося

У відповідь іранський режим завдає ударів по країнах Близького Сходу. Під атаками опинилися Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія, Азербайджан та навіть Туреччина.

Зазначимо, Іран на тлі конфлікту на Близькому Сході заблокував проходження суден, в тому числі з нафтою, Ормузькою протокою Це спричинило підвищені ціни на нафту і, як наслідок, підвищення цін на логістику через здорожчання бензину.

Крім того, Іран міг замінувати Ормузьку протоку. У відповідь на цю інформацію глава Пентагону Піт Гегсет заявив про нещадні удари США по суднах Ірану в цій протоці.