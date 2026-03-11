RU

"Там уже нет целей": Трамп сказал, от чего зависит окончание войны против Ирана

16:37 11.03.2026 Ср
2 мин
Точка в этом противостоянии может быть поставлена в любой момент
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны с Ираном зависит от его желания. По его словам, она завершится "в любой момент", когда он захочет.

Как сообщает РБК-Украина, слова Трампа прозвучали в его интервью N12.

Читайте также: Трамп недооценил Иран? NYT назвало главную ошибку США на Ближнем Востоке

"Почти ничего не осталось для ударов по Ирану. Немного здесь и там... В любой момент, когда я захочу, чтобы это закончилось - это закончится", - подчеркнул президент США.

Издание отмечает, что высокопоставленные израильские и американские чиновники на фоне громких заявлений Трампа утверждают, что в ходе внутренних обсуждений не было дано никаких указаний относительно возможной даты окончания войны.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, с 28 февраля США вместе с Израилем проводят военную операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость". За первые два дня войны США потратили боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов - намного больше, чем планировалось

В ответ иранский режим наносит удары по странам Ближнего Востока. Под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и даже Турция.

Отметим, Иран на фоне конфликта на Ближнем Востоке заблокировал прохождение судов, в том числе с нефтью, через Ормузский пролив Это повлекло повышенные цены на нефть и, как следствие, повышение цен на логистику из-за подорожания бензина.

Кроме того, Иран мог заминировать Ормузский пролив. В ответ на эту информацию глава Пентагона Пит Хегсет заявил о беспощадных ударах США по судам Ирана в этом проливе.

Согласно данным западной разведки, РФ помогает Ирану с тактиками применения дронов, испытанными во время войны в Украине, для нанесения ударов по целям США и стран Персидского залива.

В недавнем интервью The New York Times украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина направила дроны-перехватчики и команду экспертов для защиты военных баз США в Иордании.

