Трамп "серйозно розглядає" перетворення Венесуели на 51-й штат, - Fox

19:02 11.05.2026 Пн
2 хв
Американський лідер не відмовляється від своїх політичних зазіхань на найближчі до США держави
aimg Анастасія Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістом заявив, що розглядає можливість зміни політичного статусу Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію кореспондента Fox News Джона Робертса в мережі Х.

Читайте також: США дозволили Мадуро оплатити адвокатів активами Венесуели

Американський лідер заявив, що "всерйоз розглядає" варіант, за якого Венесуела може отримати статус 51-го штату Сполучених Штатів.

США та Венесуела: контекст

Президент США Дональд Трамп заявив про проведення обмеженої військової операції у Венесуелі, зазначивши, що не йдеться про повномасштабне вторгнення.

Відомо, що в ніч на 3 січня американські сили завдали ударів по низці військових об'єктів на території країни, після чого в Каракасі було чути вибухи і фіксувалася активність авіації.

Повідомляється, що метою атак стали об'єкти військової інфраструктури, включно з базами в столиці Венесуели. Також згадувалася присутність військових вертольотів у повітряному просторі Каракаса.

У результаті масштабної операції, проведеної США, у Венесуелі було затримано президента Ніколаса Мадуро разом із дружиною і, за повідомленнями, вивезено за межі країни.

Повідомляється, що президент Венесуели Ніколас Мадуро і його дружина Силія Флорес дістали травми голови під час операції з їхнього затримання, яку провели сили США. За тими ж даними, пошкодження вони могли завдати собі самостійно.

Водночас Сенат США схвалив розгляд резолюції, яка обмежує повноваження президента Дональда Трампа в питаннях можливого застосування військової сили у Венесуелі й передбачає необхідність узгодження таких дій із Конгресом.

Нагадуємо, що повалений президент Венесуели Ніколас Мадуро разом із дружиною Сілією Флорес під час судового засідання в Нью-Йорку заявили про свою невинність.

