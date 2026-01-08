ua en ru
Сенат США зробив крок до обмеження воєнних дій Трампа у Венесуелі

Вашингтон, Четвер 08 січня 2026 19:45
Сенат США зробив крок до обмеження воєнних дій Трампа у Венесуелі Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сенат США підтримав розгляд резолюції, яка позбавляє президента Дональда Трампа можливості проводити подальші військові дії у Венесуелі без схвалення Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

57 сенаторів проголосували за розгляд резолюції, 47 - були проти. П'ятеро республіканців - Пол, Сьюзен Коллінз із Мена, Ліза Мурковскі з Аляски, Тодд Янг з Індіани і Джош Хоулі з Міссурі - приєдналися до демократів у підтримці резолюції.

Важливо підкреслити, що голосування було процедурним (ідеться про "дозвіл на обговорення"), але, як пише Axios, воно засвідчує, що в Сенаті достатньо підтримки для ухвалення резолюції. Ймовірно, це станеться наступного тижня.

Потім документ все ще має розглянути Палата представників. Білий дім заявив, що Трамп накладе вето на цей захід.

Журналісти нагадали, що операція із захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро викликала побоювання в обох партій, що Білий дім розглядає можливість атак на Гренландію та інші країни Латинської Америки.

Операція США у Венесуелі

Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ударів по Венесуелі. Операція мала обмежений характер: близько 02:00 за місцевим часом над Каракасом було зафіксовано літаки, після чого прогриміли вибухи.

Удари припали по об'єктах військової інфраструктури, зокрема по базі Форт-Тіуна, авіабазі імені Франсиско де Міранди, будівлі парламенту і будинку міністра оборони Володимира Падріно Лопеса. У небі над столицею також фіксували військові вертольоти CH-47 Chinook і MH-60 Black Hawk.

Пізніше Дональд Трамп заявив, що США провели масштабну операцію проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро, якого, за його словами, захопили і вивезли з країни.

При цьому Трамп фактично підтвердив, що не йдеться про повномасштабне вторгнення. До його заяви влада Венесуели вже оголосила надзвичайний стан, почала мобілізацію та активувала плани національної оборони.

Сполучені Штати Америки Венесуела Дональд Трамп Сенат США Конгресс США
