США дозволили Мадуро оплатити адвокатів активами Венесуели

20:00 25.04.2026 Сб
2 хв
Вашингтон пішов на несподіваний крок у справі Ніколаса Мадуро
aimg Сергій Козачук
США дозволили Мадуро оплатити адвокатів активами Венесуели Фото: колишній президент Венесуели Ніколас Мадуро (Getty Images)

Влада США дозволила колишньому президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині використовувати заморожені активи для оплати послуг адвокатів. Це рішення розблокує судовий процес у справі про торгівлю наркотиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voice of Emirates.

Читайте також: Мадуро попросив суд США зняти обвинувачення у справі про наркотики

Деталі рішення та позиція суду

За інформацією видання, адміністрація США внесла зміни до ліцензій Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).

Тепер Мадуро та Сілія Флорес зможуть фінансувати свій захист у суді Нью-Йорка, попри чинні економічні санкції проти венесуельського режиму.

Раніше процес фактично зупинився, оскільки захист називав заборону на використання коштів порушенням права на справедливий суд.

Федеральний суддя Елвін Хеллерштейн також поставив під сумнів позицію Вашингтона, вказавши на вибірковість фінансового ембарго.

Поновлення судового розгляду

Прокурор США округу Манхеттен Джей Клейтон офіційно повідомив суд про розв'язання питання фінансування. Після цього Мадуро та його дружина погодилися відкликати клопотання про закриття справи.

Найближчим часом на Мангеттені розпочнеться нова фаза юридичних суперечок. Спостерігачі очікують, що наявність ресурсів для потужного захисту вплине на тривалість та результати розгляду звинувачень у контрабанді наркотиків.

Арешт Мадуро та позиція Трампа

Нагадаємо, 3 січня 2026 року президент США Дональд Трамп підтвердив проведення успішної операції проти Венесуели, під час якої Ніколаса Мадуро та його дружину затримали й вивезли з країни.

Згодом Трамп виключив можливість помилування скинутого лідера, підкресливши, що той має постати перед правосуддям за звинуваченнями у наркоторгівлі.

Наприкінці лютого захист Мадуро вимагав закрити справу та зняти всі обвинувачення. Головним аргументом адвокатів було те, що через санкції та блокування рахунків обвинувачений не міг оплатити юридичні послуги, що нібито порушувало його право на захист.

Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки
Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським