ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп не считает угрозой свою реплику о Йованович

Новости » В мире     16.11.2019 - 04:03
Трамп не считает угрозой свою реплику о Йованович
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Трамп заявил, что имеет право на свободу слова

Президент США Дональд Трамп не считает "угрозой" свое высказывание в адрес экс-посла США в Украине Мари Йованович в Twitter, которое он разместил во время ее выступления в Палате представителей. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я вообще так не думаю", - сказал Трамп в ответ на обвинения в запугивании дипломата.

Американский президент отметил, что имеет право на свободу слова.

"Знаете что? Я имею право говорить. Я имею право на свободу слова - так же, как другие люди", - заявил он.

Напомним, 15 ноября в американском Конгрессе состоялись публичные слушания в деле по импичменту президента США Дональда Трампа. Участие в слушаниях принимала экс-посол США в Украине Мари Йованович.

Экс-посол Йованович рассказала, что почувствовала угрозу после публикации стенограммы июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также она добавила, что чувствовала угрозу еще во время работы в Киеве.

Во время того, как Йованович свидетельствовала в Конгрессе,Трамп написал, что где бы не работала экс-посол Йованович, там "становилось плохо". Также он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский негативно высказывался о Йованович.

Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что комментарии президента Трампа относительно показаний экс-посла Мари Йованович могут быть расценены как запугивание свидетелей.

Самый длинный и самый продолжительный полет: авиакомпания из Австралии установила два рекорда Белый дом отверг обвинения в том, что Трамп запугивает свидетелей
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампимпичментмари йованович
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь