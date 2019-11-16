Трамп не считает угрозой свою реплику о Йованович

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Трамп заявил, что имеет право на свободу слова

Президент США Дональд Трамп не считает "угрозой" свое высказывание в адрес экс-посла США в Украине Мари Йованович в Twitter, которое он разместил во время ее выступления в Палате представителей. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я вообще так не думаю", - сказал Трамп в ответ на обвинения в запугивании дипломата.

Американский президент отметил, что имеет право на свободу слова.

"Знаете что? Я имею право говорить. Я имею право на свободу слова - так же, как другие люди", - заявил он.

Напомним, 15 ноября в американском Конгрессе состоялись публичные слушания в деле по импичменту президента США Дональда Трампа. Участие в слушаниях принимала экс-посол США в Украине Мари Йованович.

Экс-посол Йованович рассказала, что почувствовала угрозу после публикации стенограммы июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также она добавила, что чувствовала угрозу еще во время работы в Киеве.

Во время того, как Йованович свидетельствовала в Конгрессе,Трамп написал, что где бы не работала экс-посол Йованович, там "становилось плохо". Также он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский негативно высказывался о Йованович.

Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что комментарии президента Трампа относительно показаний экс-посла Мари Йованович могут быть расценены как запугивание свидетелей.