Белый дом отверг обвинения в том, что Трамп запугивает свидетелей

Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Твит Трампа назвали правом высказать свою точку зрения

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп "просто высказал свою точку зрения" в комментарии относительно показаний экс-посла Мари Йованович в деле об импичменте, а не пытался ее запугать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Так Белый дом прокомментировал твит Трампа, опубликованный им во время показаний бывшего посла США в Украины Йованович.

"Твит не был запугиванием свидетеля, а просто выражал точку зрения президента, на которую он имеет право", - говорится в заявлении.

В заявлении также раскритиковали расследование в рамках процедуры импичмента за политизацию.

"Это не суд, это партийный политический процесс, или если более точно, полностью незаконная шарада подтасованная против президента. Здесь меньше соответствующих процедур в этом процессе, чем в любом таком событии в истории нашей страны. Это настоящий позор", - говорится в заявлении.

Ранее спикер Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что комментарии президента Трампа относительно показаний экс-посла Мари Йованович могут быть расценены как запугивание свидетелей.

Сегодня в американском Конгрессе состоялись публичные слушания в деле по импичменту президента США Дональда Трампа. Участие в слушаниях принимала экс-посол США в Украине Мари Йованович.

Во время того, как Йованович свидетельствовала в Конгрессе,Трамп написал, что где бы не работала экс-посол Йованович, там "становилось плохо". Также он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский негативно высказывался о Йованович.