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Трамп не вважає погрозою свою репліку про Йованович

Новини » В світі     16.11.2019 - 04:03
Трамп не вважає погрозою свою репліку про Йованович
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Трамп заявив, що має право на свободу слова

Президент США Дональд Трамп не вважає "погрозою" своє висловлювання на адресу екс-посла США в Україні Марі Йованович у Twitter, яке він розмістив під час її виступу в Палаті представників. Про це він заявив журналістам в Білому домі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я взагалі так не думаю", - сказав Трамп у відповідь на звинувачення в залякуванні дипломата.

Американський президент зазначив, що має право на свободу слова.

"Знаєте що? Я маю право говорити. Я маю право на свободу слова - так само, як інші люди", - заявив він.

Нагадаємо, 15 листопада в американському Конгресі відбулися публічні слухання у справі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Участь в слуханнях брала екс-посол США в Україні Марі Йованович.

Екс-посол Йованович розповіла, що відчула загрозу після публікації стенограми липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Також вона додала, що відчувала загрозу ще під час роботи в Києві.

Під час того, як Йованович свідчила в Конгресі,Трамп написав, що де б не працювала екс-посол Йованович, там "ставало погано". Також він додав, що президент України Володимир Зеленський негативно висловлювався про Йованович.

Спікер Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що коментарі президента Трампа щодо свідчень екс-посла Марі Йованович можуть бути розцінені як залякування свідків.

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