В Конгрессе обвинили Трампа в запугивании свидетелей

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Трамп критиковал показания Йованович в Конгрессе

Комментарии президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа относительно показаний экс-посла Мари Йованович могут быть расценены как запугивание свидетелей в деле об импичменте. Об этом заявила спикер Конгресса США Нэнси Пелоси во время публичных слушаний.

Пелоси напомнила, что запугивание свидетелей является нарушением закона и отметила, что своим комментарием в Twitter о Йованович президент Трамп пересек границу.

"Такие действия Трампа не дают людям предоставлять факты, а потом он говорит: "У вас нет фактов", - подчеркнула спикер Конгресса.

Напомним, сегодня во время публичных слушаний в американском Конгрессе в деле об импичменте Дональд Трамп раскритиковал показания экс-посла США в Украине Мари Йованович, обвинив ее в ненадлежащем исполнении обязанностей. Трамп заявил, что "где бы не работала Йованович, там становилось плохо".

Кроме того, экс-посол Йованович рассказала, что почувствовала угрозу после публикации стенограммы июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также она добавила, что чувствовала угрозу еще во время работы в Киеве.

Как писало РБК-Украина, сегодня в американском Конгрессе состоялись публичные слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Участие в слушаниях принимала экс-посол США в Украине Мари Йованович.