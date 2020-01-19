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Трамп рассказал подробности убийства Сулеймани

Новости » Политика     19.01.2020 - 10:58
Трамп рассказал подробности убийства Сулеймани
Фото: Дональд Трамп (facebook. com/POTUS)

Трамп заявил, что Сулеймани "говорил плохие вещи" о США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал подробно убийства иранского генерала Кассема Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Трамп во время ужина для спонсоров Республиканской партии заявил, что Сулеймани "говорил плохие вещи" о США, и именно это привело к решению американского президента отдать приказ его убить.

"Какую часть этого бреда мы должны слушать? Сколько мы будем слушать?", - заявил Трамп.

При этом Трамп не говорил о "неминуемой угрозе", которая привела к его решению убить Сулеймани. Вместо этого он описал убитого иранского генерала как "известного террориста", который находился в списке Соединенных Штатов.

Американский президент подробно описал наблюдение за тем, как Сулеймани прибыл в международный аэропорт Багдада, где его встретил командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

По словам Трампа, санкционированный им удар позволил взять "два по цене одного".

Кроме того, президент Соединенных Штатов сообщил, что во время операции говорил с военными чиновниками, которые наблюдали за ударом с "камер, которые находятся в небе".

Напомним, 3 января США нанесли авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семь человек. Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".

В ответ Иран 9 января провел атаку на американские базы в Ираке. В ночь с 7 на 8 января 2020 Корпус стражей исламской революции обстрелял базы США в Ираке. Иранское государственное телевидение заявляет, что эта атака является ответным ударом после того, как по приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде был убит главный командир страны Касем Сулеймани.

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